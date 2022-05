DGAP-News: wallstreet:online AG: Testierter Konzernabschluss bestätigt starke Zahlen für 2021 - Smartbroker treibt Wachstum weiter an (deutsch)

wallstreet:online AG: Testierter Konzernabschluss bestätigt starke Zahlen für 2021 - Smartbroker treibt Wachstum weiter an

^ DGAP-News: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Umsatzentwicklung wallstreet:online AG: Testierter Konzernabschluss bestätigt starke Zahlen für 2021 - Smartbroker treibt Wachstum weiter an 17.05.2022 / 09:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- wallstreet:online: Testierter Konzernabschluss bestätigt starke Zahlen für 2021 - Smartbroker treibt Wachstum weiter an - Proforma-Konzern-Umsatzerlöse 2021 wuchsen um 82% auf EUR 51,4 Mio. - Steigerung der Wertpapierdepots auf insgesamt ca. 246.000 - Proforma-EBITDA vor Kundengewinnungskosten von EUR 17,5 Mio. Berlin, 17. Mai 2022 Die wallstreet:online AG (ISIN DE000A2GS609, FSE: WSO1), führender deutscher Neobroker-Betreiber nach Assets under Custody und der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum, hat am 16. Mai die testierten Geschäftszahlen für 2021 veröffentlicht und damit die vorläufigen Zahlen, die am 7. März 2022 kommuniziert wurden, bestätigt. Demnach ist es der Gesellschaft erneut gelungen, Einnahmen und Kundenzahlen deutlich auszubauen. Beim Umsatz verzeichneten die Berliner eine Steigerung um 82% auf EUR 51,4 Mio. 63 % des Wachstums entfielen auf das Brokerage-Segment, 37 % auf das Portalgeschäft. Die Erträge aus dem Brokerage-Bereich trugen rund 30 % zum Konzernumsatzes bei. Das bereinigte EBITDA vor den Kundengewinnungskosten lag bei EUR 17,5 Mio. [1] Die erzielte Profitabilität ermöglichte ein gezieltes Investment in die Neukundengewinnung um ein beschleunigtes Wachstum des Neobrokers Smartbroker zu realisieren. Die konsolidierten Umsatzerlöse nach HGB beliefen sich auf EUR 48,2 Mio., was einem Plus von 71 % gegenüber 2020 entspricht. Der Jahresfehlbetrag für den Konzern betrug EUR 0,5 Mio. (Vorjahr Jahresüberschuss: EUR 3,6 Mio.), was vor allem dem verstärkten Investitionsvolumen in das Transaktionsgeschäft geschuldet ist. Durchschnittliches Depotvolumen liegt deutlich über dem Marktdurchschnitt Der mehrfache Testsieger [2] Smartbroker hatte erneut wesentlichen Anteil an den starken Zahlen. Durch ein in Deutschland einzigartiges Produktangebot zu Discount-Preisen konnte eine Verdoppelung der Kundendepots erreicht werden. Konkret wurden zwischen Januar und Dezember 2021 ca. 120.000 neue Wertpapierdepots eröffnet, per 31.12.2021 zählte die Gesellschaft insgesamt rund 246.000 Wertpapierdepots. Davon entfielen ca. 200.000 Depots auf den Smartbroker, der erst kürzlich durch das Handelsblatt als bester Online-Broker des Jahres 2022 ausgezeichnet wurde. Das gruppenweit verwaltete Kundenvermögen (Assets under Custody) konnte binnen eines Jahres auf EUR 8,8 Mrd. verdoppelt werden. Mit einem durchschnittlichen Volumen von rund EUR 36 Tsd. je Wertpapierdepot liegt der Smartbroker weit über dem marktüblichen Wert für Neobroker. Gute Zahlen präsentierte die Gesellschaft auch für das Mediengeschäft. Die Zahl der Seitenaufrufe konnte auf Jahressicht um mehr als 15 % auf knapp 4 Mrd. gesteigert werden (wallstreet-online.de, finanznachrichten.de, ariva.de, boersennews.de), der Segmentumsatz stieg um mehr als 30 % im Vergleich zum Vorjahr. Ende 2021 wurde eine Tochtergesellschaft unter dem Namen wallstreet:online Publishing GmbH gegründet. In dieser werden alle redaktionellen Produkte von wallstreet:online gebündelt. Das bestehende journalistische Angebot wird künftig durch tradingspezifische Inhalte sowie selbst produzierte Ton- und Bewegtbildformate ergänzt werden. Zu diesem Zweck wurden bereits Schlüsselpositionen besetzt und weitere Stellen ausgeschrieben. Deutlicher Ausbau des Personals und Stärkung von internen Strukturen Mit der Erweiterung des Vorstands um den Branchenexperten Matthias Hach als CEO im März 2021 und Roland Nicklaus als Finanzvorstand im April 2021 wurden interne Strukturen gestärkt und die angestrebte Transformation vom Portalbetreiber zum Finanzdienstleister mit angeschlossener Community beschleunigt. Auch in der weiteren Organisation konnte wallstreet:online zahlreiche Talente für sich gewinnen. Verstärkt wurden unter anderem die Bereiche Compliance, Governance, Finance und IT. Insgesamt wurden im Jahr 2021 gruppenweit mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Gleichzeitig konnten erhebliche Fortschritte im Internalisierungsprozess der Brokerage-Infrastruktur erzielt werden. Im Sommer 2021 wurde ein Antrag auf Erweiterung der bestehenden BaFin-Lizenz eingeleitet, um künftig zusätzliche Dienstleistungen als depotführendes Wertpapierinstitut durchführen zu können. Dabei geht es insbesondere um das Finanzkommissiongeschäft (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 WpIG) und das Depotgeschäft (§ 2 Abs. 3 Nr. 1 WpIG). Im April 2022 konnte außerdem der Squeeze-Out der Minderheitsaktionäre der wallstreet:online capital AG erfolgreich abgeschlossen werden. Die wallstreet:online AG ist damit Alleineigentümerin der Smartbroker-Betreibergesellschaft, was weitere Investitionen und strategische Entscheidungen deutlich erleichtert. 25 % Umsatzwachstum für das laufende Jahr geplant Laut der im März vorgestellten Guidance rechnet der Vorstand mit einem Wachstum von 25 % gegenüber dem Vorjahr. Beim Umsatz wird zu Ende 2022 ein Ergebnis zwischen EUR 62 Mio. und EUR 67 Mio. erwartet, das operative EBITDA nach Kundengewinnungskosten soll sich laut aktuellen Planungen auf EUR 10 Mio. bis EUR 12 Mio. belaufen. Das operative EBITDA vor diesen Kosten soll EUR 16 Mio. bis EUR 18 Mio betragen. Der Fokus liegt auf dem Launch von "Smartbroker 2.0" im zweiten Halbjahr 2022, womit ein grundlegend erneuertes Nutzererlebnis, ein erweitertes Produktspektrum und ein optimiertes Geschäftsmodell gemeint sind. Das Unternehmen wird dann von höheren Umsätzen pro Trade, einem degressiven Kostenmodell und perspektivisch geringeren Kosten für die Neukundenansprache profitieren. Matthias Hach, CEO der wallstreet:online AG und der wallstreet:online capital AG zu den Zielen für 2022: "2022 ist für uns ein Übergangsjahr. Wir arbeiten mit Hochdruck am Launch von Smartbroker 2.0, nach der Markteinführung werden wir einen Anstieg bei den Neukundenzahlen sehen, da wir mit unserer Smartphone-App und dem neuen Krypto-Angebot künftig ganz neue Zielgruppen ansprechen können. Momentan haben wir das Marketing bewusst etwas zurückgefahren, trotzdem konnten wir bereits im ersten Quartal des Jahres ca. 16.000 neue Wertpapierdepots eröffnen, was unserer Jahresplanung entspricht. Bis zum Jahresende rechnen wir mit rund 55.000 Neukunden. Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden und liegen beim Wachstum voll im Plan." Über die wallstreet:online-Gruppe: Die wallstreet:online-Gruppe betreibt den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Online-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community. Pressekontakt: Felix Rentzsch Head of Communications Phone: +49 (0)176 4165 0721 Mail: f.rentzsch@wallstreet-online.de Investor Relations-Kontakt: Sabrina Kassmannhuber Investor Relations Managerin Phone: +49 (0)30 20 456 500 Mail: ir@wallstreet-online.de [1] Die Proformawerte basieren auf dem Management-Informationssystem und beinhalten wallstreet:online capital AG vollkonsolidiert ab 1. Januar 2021. Der geprüfte Konzernabschluss, basierend auf HGB, beinhaltet wallstreet:online capital AG vollkonsolidiert ab 1. August 2021. [2] Siehe u.a. Handelsblatt vom 2.5.2022: "Das sind die besten Online-Broker":

https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/ranking-das-sind-die-besten-onlinebroker-2022/28290936.html

--------------------------------------------------------------------------- 17.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: wallstreet:online AG Ritterstraße 11 10969 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 2 04 56 382 Fax: +49 (0)30 20 456 500 E-Mail: ir@wallstreet-online.de Internet: www.wallstreet-online.ag ISIN: DE000A2GS609 WKN: A2GS60 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1353227 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1353227 17.05.2022 °