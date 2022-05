Jack Henry & Associates kündigt Dividende an

Der US-Dienstleister Jack Henry & Associates Inc. (ISIN: US4262811015, NASDAQ: JKHY) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,49 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen, wie am Montag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 14. Juni 2022 (Record date: 27. Mai 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,96 US-Dollar an Dividenden ausbezahlt. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 1,10 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 177,07 US-Dollar (Stand: 16. Mai 2022). Im Februar 2022 erfolgte eine Erhöhung der Dividende um 6,5 Prozent oder 3 US-Cents.

Der Konzern ist ein Anbieter von Computersystemen und Lösungen für den Zahlungsverkehr, speziell für die Finanzdienstleisterbranche. Seit 1985 ist Jack Henry & Associates als börsennotiertes Unternehmen gelistet. Der Firmensitz befindet sich in Monett, Missouri. Im dritten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 478,62 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 433,78 Mio. US-Dollar), wie am 3. Mai berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 84,71 Mio. US-Dollar nach 71,41 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie verzeichnet seit Jahresbeginn 2022 an der Wall Street ein Plus von 6,04 Prozent und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 12,78 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. Mai 2022).

Redaktion MyDividends.de