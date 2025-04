Der Dax startete am Mittwoch erneut positiv in den Handel und kletterte zeitweise sogar über die Marke von 22.600 Punkten bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Eine Stunde nach Handelsbeginn stand ein Plus von 0,57 Prozent auf 22.555 Punkte zu Buche.

Blick nach Berlin

Mit Spannung dürfte zudem auf das SPD-Mitgliedervotum zum Koalitionsvertrag gewartet werden. "Das Zustandekommen der Koalition ist eingepreist. Von daher könnte ein negatives Votum deutliche Schockwellen durch die Märkte schicken", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt.

Zahlenflut im Fokus

Mit Zahlen stehen an diesem Tag im Dax DHL und Mercedes im Blick. Details zum unlängst vorgelegten vorläufigen Zahlenwerk kamen von VW. Ein besser als erwartet ausgefallenes operatives Quartalsergebnis und bestätigte Jahresziele katapultierten die Aktie des Logistikunternehmens mit plus 3,2 Prozent an die Index-Spitze.

Wegen eines schwachen Geschäfts in China hatte es Autobauer Mercedes-Benz zu Jahresbeginn weiter schwer und meldete daher erneut einen Gewinneinbruch. Zudem geht er wegen der US-Importzölle auf Autos in diesem Jahr von deutlichen Belastungen aus. VW bestätigte die eigenen Jahresprognosen, ebenfalls unter Ausklammerung etwaiger Zolleffekte.

Auch diese Aktien gehörten im freundlichen Gesamtmarkt zu den Gewinnern: VW stiegen um 1,0 Prozent und Mercedes um 0,5 Prozent. Aktien von Autobauern dürften zudem gestützt werden von Nachrichten, dass US-Präsident Donald Trump Autoherstellern in den USA bei Zöllen auf Bauteile gewisse Erleichterungen verschafft. Tags zuvor gab es dazu bereits unbestätigte Medienberichte.

Zalando als Dax-Schlusslicht litten mit minus 2,1 Prozent unter einer Studie der US-Bank Morgan Stanley. Seit der US-Zollflut sei die Aktie per saldo gestiegen, obwohl die Risiken zugenommen hätten, kommentierte Analyst Luke Holbrook seine Abstufung der Aktie auf "Underweight".Ansonsten waren es vor allem Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe, die ihre Berichte veröffentlichten. Unter ihnen befinden sich etwa der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron, dessen Papiere mit plus 12 Prozent an die MDax-Spitze sprangen. Vor allem der Auftragseingang kam gut an.

Überzeugen konnte auch der Bausoftware-Spezialist Nemetschek, dessen Aktien um 3,0 Prozent stiegen oder der Gabelstapler-Hersteller Kion, dessen Anteile 2,5 Prozent gewannen. Nemetschek wurde von Analysten ein "solides Wachstum" attestiert. Kion überraschte trotz eines im Jahresvergleich rückläufigen Umsatzes und Ergebnisses positiv.

