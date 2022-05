OTS: Bankenfachverband e.V. / Finanzierungsbestand der Kreditbanken im ...

Finanzierungsbestand der Kreditbanken im zweiten Coronajahr 2021 mit leichtem Plus | Zweistelliges Wachstum bei Internetkrediten | Privates Kfz-Leasing entwickelt sich dynamisch Berlin (ots) - Die auf Finanzierungen von Konsum- und Investitionsgütern fokussierten Kreditbanken haben ihren konsolidierten Kreditbestand im Jahr 2021 um 0,3 Prozent auf 167,8 Milliarden Euro gesteigert. "Die Kreditbanken tragen mit ihren Finanzierungen kontinuierlich zur gesamtwirtschaftlichen Wiedererholung bei", sagt Frederik Linthout, Vorstandsvorsitzender des Bankenfachverbandes. Das Kreditneugeschäft war in 2021 weiter von den Auswirkungen der Coronapandemie auf Unternehmen und Privathaushalte geprägt. Hinzu kamen Unterbrechungen von Lieferketten, die sich vor allem auf den Kfz-Absatz ausgewirkt haben. Insgesamt haben die Kreditbanken in 2021 neue Kredite im Wert von 109,8 Milliarden Euro an Privatpersonen und Unternehmen vergeben. Das waren 2,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Ein Vergleich ist allerdings nur eingeschränkt möglich. Während das Finanzierungsgeschäft im ersten Quartal 2020 noch nicht unter dem Einfluss der Pandemie stand, galt dies in 2021 für das gesamte Jahr. Dabei entwickelte sich das Kreditneugeschäft in den einzelnen Geschäftsfeldern der Kreditbanken unterschiedlich. Den gesamten Text der Presseinformation finden Sie unter: http://www.bfach.de/bankenfachverband.php/cat/6/aid/8061 Weitere Inhalte: - Privater Konsum und Konsumfinanzierung konstant - Investitionsfinanzierung wächst bei Kfz und online - Mehr Internetkredite für Privatpersonen und Unternehmen - Neuwagen-Finanzierung über Marktentwicklung Pressekontakt: Bankenfachverband Stephan Moll, Referatsleiter Markt und PR Tel. 030 2462596-14 mailto:stephan.moll@bfach.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62178/5224229 OTS: Bankenfachverband e.V.