ANALYSE-FLASH: RBC hebt Reckitt auf 'Outperform' - Ziel 7000 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Reckitt von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 5900 auf 7000 Pence angehoben. Analyst James Edwardes Jones lobt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie den Fokus auf "substanzielle Innovation" des Konsumgüterkonzerns. Er erwartet sich hiervon Auftrieb für das Umsatzwachstum./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2022 / 17:36 / EDT

Charts zu den Werten im Artikel Reckitt Benckiser

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2022 / 00:45 / EDT

