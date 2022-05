Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht die ungeprüften Schlüsselkennzahlen für das Geschäftsjahr 2021



18.05.2022 / 18:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht die ungeprüften Schlüsselkennzahlen für das Geschäftsjahr 2021



Aufgrund von Verzögerungen bei den Abschlussarbeiten in der Konzerngesellschaft, Highlight Communications AG, und ihrer Tochtergesellschaften konnten die Revisionsarbeiten und die entsprechende Erstellung des Abschlusses der Highlight Event and Entertainment AG nicht fristgerecht abgeschlossen werden. Am 28. April 2022 genehmigte die SIX Exchange Regulation die Fristerstreckung betreffend Publikation und Einreichung des Geschäftsberichts 2021 der Highlight Event and Entertainment AG bis spätestens 10. Juni 2022. Der HLEE-Konzern erwartet für das Geschäftsjahr 2021 folgende ungeprüfte Schlüsselkennzahlen: HLEE Key Figures (ungeprüft) In Mio. CHF Nettoumsatz 508.9 EBITDA 148.3 EBIT 13.2 Konzernverlust -2.1 Bilanzsumme 891.8 Eigenkapital 280.9 Die Veränderungen im Segment Sport- und Event-Marketing, insbesondere die Neuausschreibung, führten zu einer Neubeurteilung der Einschätzung der Erstkonsolidierung der Highlight Communications AG aus dem Jahr 2017. Die angepasste Bewertung und Einschätzung der Erstkonsolidierung der Highlight Communications AG, welche in Zusammenarbeit mit einer unabhängigen Beratungsgesellschaft durchgeführt wurde, führte zu einem Restatement im Berichtsjahr 2020. Kontakt:

Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: Adhoc_HLEE_18.05.2022

Ende der Ad-hoc-Mitteilung