Seitwärtsmärkte: Dieser Star-Investor zeigt dir, wie du geschickt durch Crash und Krise navigierst

Jetzt ist er da! Börsen auf der ganzen Welt befinden sich im Bärenmarkt. Und ich glaube kaum, dass wir diesmal eine Erholung in V-Form sehen werden, so wie es im Frühjahr 2020 war. Wird es aber zu einer langen Phase der Stagnation kommen? Ehrlich gesagt: Auch das halte ich für relativ unwahrscheinlich.

Wir haben keine Aktien-Blase

Sicherlich haben die großen Tech-Werte selbst nach den Kursstürzen der vergangenen Wochen noch viel Luft nach unten. Microsoft (WKN: 870747) wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27 bewertet, Alphabet (WKN: A14Y6F) mit 20,2 und Apple (WKN: 865985) mit 23,1.

Aber hier liegen einige Chancen. So günstig haben wir so starke Unternehmen schon lange nicht mehr bekommen. Zudem fehlen an den Kapitalmärkten die Alternativen. Aktien bleiben auch in der aktuell schwierigen Marktphase ein wichtiger Depot-Baustein.

Du brauchst noch viel Geduld

Ich schätze, es wird mindestens bis weit in den Herbst dieses Jahres dauern, bis sich der Markt beruhigt hat. Erst dann können wir wieder auf stabile Kurse hoffen. Aber das ist auch schon viel zu viel der Sternenguckerei. Timing is a Bitch! Und eine Glaskugel habe ich nicht. Lass uns also nicht schauen, wann du einsteigen solltest, sondern wie du dich als Anleger generell verhalten kannst in solch schwierigen Zeiten.

Ich gehe davon aus, dass wir in den kommenden Monaten und vielleicht Jahren mit Seitwärtsmärkten konfrontiert sein werden. Die Euphorie ist zwar weg, aber auch solche Märkte bieten ein paar Chancen. Voraussetzung ist jedoch, dass du selektiv vorgehst.

Und zum Glück gibt es schon einige Investoren, von denen du lernen kannst. Der immer wieder lesenswerte Investor Vitaliy Katsenelson etwa hat viel Wichtiges zum Thema Seitwärtsmärkte geschrieben. Unter anderem weist er darauf hin, dass es seit 1900 nur einen echten Bärenmarkt gegeben hat. Alle anderen Korrekturphasen der Märkte waren Seitwärtsmärkte.

In diesen Zeiten steigen die Unternehmensgewinne, aber gleichzeitig sinken die Bewertungen, gemessen am KGV. Das ist genau das, was wir Fools auch aktuell beobachten.

In Seitwärtsmärkten ist die Sicherheitsmarge besonders wichtig

Das heißt für dich eins: Kaufe günstige Aktien! Und schaue auch ruhig öfter mal in dein Depot. Wenn eine Aktie ihren fairen Wert erreicht hat, kannst du über einen Verkauf nachdenken. Denn schließlich bieten Seitwärtsmärkte nur wenig Potenzial für heiße Wachstumsstorys.

Und vergiss auch nicht die Dividende

Behalte bitte immer die Gesamtrendite deines Aktien-Investments im Auge. Diese setzt sich zusammen aus der Entwicklung des Aktienkurses und der Dividende. Wenn du einen starken Dividendenzahler gefunden hast, der auch für die Zukunft ein solides Geschäftsmodell mitbringt, kannst du dich ziemlich entspannt zurücklehnen.

Ein anschauliches Beispiel für solch eine Aktie aus meinem Portfolio ist etwa Procter & Gamble (WKN: 852062). Der Konsumgüterriese ist ein wahrer Fels in der Brandung. Der Umsatz wächst seit Jahren kontinuierlich. Und die Gewinnmarge liegt jedes Jahr bei 18 % und mehr. Auch auf den Free Cashflow können wir Aktionäre uns verlassen.

58,8 Prozent der Gewinne flossen zuletzt auf unsere Konten. Bezogen auf den Cashflow liegt die Payout Ratio bei fast 60 %. Das sind allesamt gesunde Werte, zumal Procter & Gamble ein relativ gut planbares Geschäftsmodell fährt. Gegessen und getrunken wird schließlich immer. Und auch Reinigungsmittel benötigen die Menschen auf der ganzen Welt Tag für Tag. Auf die Dividende kann ich mich also verlassen. Und wenn sich die Stimmung am Markt in ein paar Monaten wieder dreht, kann ich mich auch wieder über einen steigenden Aktienkurs freuen.

