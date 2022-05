DGAP-News: Medienmitteilung: Sensirion Inside: Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor THEye (deutsch)

Medienmitteilung: Sensirion Inside: Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor THEye

^ Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges Medienmitteilung: Sensirion Inside: Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor THEye 19.05.2022 / 11:23 --------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung 19. Mai 2022, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Sensirion Inside: Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor THEye Das Schweizer Unternehmen FiveCo bringt unter der neuen Marke THEye kompakte Datenlogger auf den Markt. Diese überwachen Temperatur und Feuchtigkeit der Umgebung für verschiedene Anwendungen. Beispielsweise für den Transport von verderblichen Waren oder wertvollen Gegenständen. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, setzt FiveCo auf die Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren von Sensirion. Was haben die Überwachung von Kühlketten bei Lebensmitteln und Pharmazeutika und der Transport von Wertgegenständen wie Ebenholz oder Gemälden mir der Überwachung von Laborumgebungen, Weinkellern und Gewächshäusern gemeinsam? Die Antwort ist so einfach wie wichtig: Die Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit müssen laufend kontrolliert werden. Um eine engmaschige Überwachung zu gewährleisten, hat FiveCo THEye TH-2 entwickelt. Das Gerät überwacht die Temperatur und Feuchtigkeit seiner Umgebung mithilfe einer einstellbaren Messfrequenz. Die THEye-Smartphone-Anwendung speichert alle Daten auf einem gesicherten Server und ermöglicht es, sie aus der Ferne abzurufen. So hat der Nutzer die volle Kontrolle über seine Daten. Die Klassifizierung IP68 garantiert, dass THEye staubdicht ist und vollständig unter Wasser getaucht werden kann. Das Gerät ist also widerstandsfähig gegenüber seiner Umgebung. Darüber hinaus beeindruckt es mit einer Autonomie von bis zu acht Jahren. Das Ganze ist in ein kompaktes Gerät von nur 31,8 x 38 x 11,5 mm verbaut - was gerade mal der Grösse eines Flaschendeckels entspricht. Erhältlich ist THEye in zwei Versionen mit unterschiedlicher Temperaturgenauigkeit, wobei die ausgeklügelte Integration von Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren alle Geräte extrem empfindlich auf Umweltschwankungen reagieren lässt "Sensirion ist stolz darauf, innovative Unternehmen zu unterstützen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um Transparenz und Rückverfolgbarkeit auf der ganzen Welt zu schaffen. THEye ist ein perfektes Beispiel dafür, wie unsere Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren eingesetzt werden können, um die Welt smarter und effizienter zu machen", sagt Matthias Scharfe, Product Manager Humidity bei Sensirion. Für präzise Ergebnisse setzt FiveCo auf die Temperatur- und Feuchtigkeitssensor-Serie SHT3x von Sensirion. Die Sensor-Serie kombiniert vielfältige Funktionen und verschiedene Schnittstellen (I²C, analoger Spannungsausgang) mit einem anwendungsfreundlichen und weiten Betriebsspannungsbereich (2,15 bis 5,5 V). Beide Versionen von THEye sind mit Sensoren dieser Serie ausgestattet. Für den THEye TH-2 ISO setzten die Entwickler von FiveCo den SHT33-DIS ein, erlaubt dessen ISO17025-Zertifizierung es doch, den Logger kühlkettenkonform zu gestalten. "Dank der Partnerschaft zwischen unseren beiden Schweizer Unternehmen konnten wir ein zuverlässiges, kompaktes und benutzerfreundliches Produkt entwickeln, auf das wir sehr stolz sind", sagt Antoine Lorotte, CEO von FiveCo. Hier finden Sie weitere Informationen über THEye: www.theye.ch Hier erfahren Sie mehr über die Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren von Sensirion: www.sensirion.com/humidity Über Sensirion - Experte für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com. Über FiveCo - Ingenieurbüro Das Ingenieurbüro wurde 2002 von Mikrotechnik-Ingenieuren der EPFL in Lausanne gegründet und hat sich auf das Outsourcing von innovativem Engineering spezialisiert. FiveCo hat in den vergangenen 20 Jahren mehr als 320 Projekte betreut und zählt namhafte Unternehmen wie Astrium, Nestlé, Nissan, Hublot, Safran und Fischer Connectors zu seinen Kunden. 