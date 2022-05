DGAP-News: SFS möchte mehr klimaneutralen Strom produzieren und plant Windenergieanlage (deutsch)

SFS möchte mehr klimaneutralen Strom produzieren und plant Windenergieanlage ^ SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit SFS möchte mehr klimaneutralen Strom produzieren und plant Windenergieanlage 19.05.2022 / 17:54 --------------------------------------------------------------------------- Als Beitrag zum Klimaschutz, zur regionalen Energiesicherheit und zur Erreichung der nationalen energiepolitischen Ziele plant SFS, den Anteil an selbst produzierter elektrischer Energie auszubauen. Dazu soll als Ergänzung zur bestehenden grossflächigen Photovoltaikanlage auf dem Firmengelände eine Windenergieanlage erstellt werden. Diese soll jährlich 5 GWh Strom produzieren, was dem Verbrauch von ca. 1300 Haushalten entspricht. Zusätzliche Informationen finden Sie in der beigefügten Medienmitteilung und auf www.sfs.com. Mit freundlichen Grüssen/Best regards Benjamin Sieber Valentina Dönz Corporate Communications SFS Group AG Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg T +41 71 727 62 48 M +41 79 666 44 82 corporate.communications@sfs.com www.sfs.com --------------------------------------------------------------------------- Ende der Medienmitteilungen --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SFS Group Schweiz AG Rosenbergsaustrasse 8 9435 Heerbrugg Schweiz Telefon: +41717275151 E-Mail: corporate.communications@sfs.com Internet: www.sfs.com ISIN: CH0239229302 Valorennummer: 23922930 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1357213 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1357213 19.05.2022 °