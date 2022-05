ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt K+S auf 'Add' - Ziel 32 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S auf "Add" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die saisonale Nachfrageschwäche zeige sich an den weltweiten Kalipreisen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt falle die Korrektur aber moderat aus und die Preise lägen immer noch nahe ihre Rekorde./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2022 / 08:26 / CET

