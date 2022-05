DGAP-News: SAF-HOLLAND SE: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,35 Euro je Aktie (deutsch)

SAF-HOLLAND SE: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,35 Euro je Aktie ^ DGAP-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung SAF-HOLLAND SE: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,35 Euro je Aktie 20.05.2022 / 09:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- SAF-HOLLAND SE: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,35 Euro je Aktie Bessenbach, 20. Mai 2022. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat gestern die ordentliche Hauptversammlung 2022 erfolgreich absolviert. Aufgrund des nur sehr schwer prognostizierbaren Pandemiegeschehens hatten Vorstand und Aufsichtsrat im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung entschieden, diese virtuell ohne physische Präsenz der Aktionäre in Frankfurt am Main durchzuführen. Registrierte Aktionäre konnten der Hauptversammlung in einem Livestream im Aktionärsportal verfolgen und dabei ihre Aktionärsrechte ausüben. Erstmals erfolgte eine öffentliche Übertragung der Eröffnung der Hauptversammlung und der Rede des Vorstandsvorsitzenden der SAF-HOLLAND SE, Alexander Geis, über die Internetseite des Unternehmens. Alexander Geis blickte in seiner Rede auf das abgelaufene Jahr zurück und sagte: "Das Geschäftsjahr 2021 war weiter von der COVID-19-Pandemie beeinflusst und hat uns vor viele Herausforderungen gestellt. Dank unseres vorausschauenden Gesundheitsmanagements ist es uns sehr gut gelungen, die Gesundheit unserer Belegschaft zu schützen und mögliche Auswirkungen auf unsere Produktion zu minimieren. Das Jahr 2021 war zusätzlich von angespannten Lieferketten und massiven Preissteigerungen bei Stahl, Frachten und Energie geprägt. Dennoch ist es uns gelungen, den Konzernumsatz um 30 % auf gut 1,25 Mrd. Euro, das bereinigte EBIT um 58 % und das unbereinigte Periodenergebnis um 160 % auf 37 Mio. zu steigern. Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2022, die Schwerpunktthemen des Vorstands und den Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 sagte Alexander Geis: "Umsatzseitig sind wir sehr gut in das Jahr gestartet. Mit 370 Millionen Euro Umsatz war das erste Quartal 2022 das beste in der Unternehmensgeschichte. Margenseitig hat vor allem die Region EMEA unter den hohen Stahlpreisen, Energie- und Logistikkosten gelitten. Die bereinigte EBIT-Marge für den Konzern lag bei zufriedenstellenden 6,4 %. Auf der Grundlage der Zahlen für das erste Quartal 2022 haben wir die Prognose für den Konzernumsatz angehoben und die Prognose für die bereinigte EBIT-Marge präzisiert. Wir gehen nun von einem Umsatz zwischen 1,2 Milliarden Euro und 1,35 Milliarden Euro und einer bereinigten EBIT-Marge zwischen 6,5 % und 7,0 % aus. Die Investitionsquote wird bei 2 % bis 2,5 % liegen. Unser Managementfokus liegt in diesem Jahr auf den Themen Portfoliooptimierung und Wachstum, Weiterentwicklung der ESG-Strategie, Kapitalallokation und Operational Excellence." Mit einer Anmeldequote von rund 58 % stieß die Hauptversammlung der SAF-HOLLAND SE erneut auf ein sehr erfreuliches Interesse. Die Aktionäre stimmten sämtlichen Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats mit sehr großer Mehrheit zu. Sie folgten dabei unter anderem den Beschlussvorschlägen für die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats und den Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022. Die Aktionäre der SAF-HOLLAND SE stimmten ebenso der vorgeschlagenen Ausschüttung einer Dividende von 0,35 Euro je Aktie zu. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 43 % und steht damit im Einklang mit der ertragsorientierten Dividendenpolitik der SAF-HOLLAND SE, die grundsätzlich eine Ausschüttung von 40 % bis 50 % des zurechenbaren Periodenergebnisses vorsieht. Die Dividendenrendite bezogen auf den Schlusskurs 2021 liegt bei 2,8 %. Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2022 und alle begleitenden Dokumente sind auf der Internetseite der SAF-HOLLAND SE im Bereich Investor Relations unter dem Punkt Hauptversammlung einsehbar:

https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ordentliche-hv/2022.

Kontakt Petra Müller Leiterin Investor Relations, Corporate und ESG Communications Tel: +49 (0) 6095 301 918 ir@safholland.de Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssystemen für Trailer sowie Sattelkupplungen für Lkw und Kupplungssysteme für Lkw, Sattelauflieger und Anhänger. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung von Trailern sowie der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und Lösungen werden unter den Marken SAF, Holland, V.Orlandi, TrailerMaster, Neway, KLL und York vertrieben. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung auf sechs Kontinenten. Im Nachrüstgeschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. Rund 3.600 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie. Die SAF-HOLLAND Aktie ist seit 2007 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Teil des Auswahlindex SDAX. Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen des Vorstands der SAF-HOLLAND SE basieren. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden" oder an ähnlichen Begriffen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können wir nicht garantieren, dass sie sich als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten enthalten, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Zahlen beträchtlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, welche solche Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem Veränderungen im gesamtwirtschaftlichen und im geschäftlichen Umfeld, Veränderungen bei Währungskursen und Zinssätzen, die Einführung von Produkten, die im Wettbewerb zu den eigenen Produkten stehen, Akzeptanzprobleme bei neuen Produkten oder Dienstleistungen sowie Veränderungen in der Unternehmensstrategie. SAF-HOLLAND beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verantwortung für eine solche Aktualisierung. Diese Pressemitteilung enthält, in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte, ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von SAF-HOLLAND sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht der SAF-HOLLAND SE. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen. Hinweis Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika mangels Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. 