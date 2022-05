SRI-LANKA-RATING:Fitch - Sri Lanka nur noch beschränkt zahlungsfähig

Bangalore (Reuters) - Die Ratingagentur Fitch senkt den Daumen über Sri Lanka.

Die Bewertung für die langfristigen Fremdwährungsanleihen werde auf "beschränkt zahlungsunfähig" (restricted default) von zuvor "C" gesenkt, teilten die Bonitätswächter am Donnerstag mit. Grund für den Schritt sei, dass eine Nachfrist für Kupon-Zahlungen für zwei internationale Staatsbonds verstrichen sei. Der südasiatische Inselstaat steckt in der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahren. Lebensmittel, Medikamente und Treibstoff sind knapp. Seit Monaten kommt es deswegen immer wieder zu Unruhen und Protesten.