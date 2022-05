onvista Mahlzeit: Bullen schlagen zurück - Palo ALto, Mercedes, Lufthansa und Elon Musk schimpft wie ein Rohrspatz

Der Tesla Chef ist stinksauer. Der kalifornische Autobauer ist aus dem S&P 500 ESG rausgeflogen. Seinen Unmut darüber hat er auf Twitter Luft gemacht. Der Aktie von Tesla hat der Rausschmiss ebenfalls nicht gut getan. Donnerstag verweilte der Kurs kurz unter der Mare von 700 Dollar. War das nur ein Momentaufnahme oder geht es weiter abwärts?

Was den Dax angeht, so haben heute zumindest die Bullen wieder das Zepter in der Hand. Es geht wieder über 14.000 und trotz kräftiger Abschläge sieht es so aus, als ob der Dax die Woche mit einem Plus von fast einem halben Prozent beendet könnte. Grund für den heutigen Anstieg sind neue Maßnahmen in China, welche ein Abkühlen der Konjunktur bremsen sollen.

Bis auf die Deutsche Bank liegen gegen Mittag alle anderen Dax-Titel im Plus. Hätte die Deutsche Bank heute nicht ihre Dividende in Höhe von 20 Cent ausgezahlt, dann wäre die Aktie allerdings auch im Plus. Von daher brauchen auch die Aktionäre des Frankfurter Instituts keine schlechte Laune haben.

Mercedes hat einen Platz in seinem Museum frei. Für 135 Millionen Euro haben die Stuttgarter einen 300 SLR Uhlenhaut Coupé verkauft. Es existieren nur 2 Exemplare weltweit von dem Auto. Die Aktie liegt heute über 2 Prozent im Plus. Das liegt aber eher an einer Hochstufung und den neuen Plänen von Mercedes weiter zur Luxusmarke zu werden.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Themen der Sendung: Dax, Hang Seng, Palo Alto, Ross Stores, Deckers, Tesla, Lucid, BYD, Richemont, Meta, Mercedes, Tops&Flops, Lufthansa, Thyssenkrupp, BVB, Musterdepot, Sea, Zoom & Zuschauerfragen

