Basler lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Die Basler AG (ISIN: DE0005102008) wird an diesem Montag ihre virtuelle Hauptversammlung abhalten. Basler will den Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,62 Euro ausbezahlen. Dies ist eine Erhöhung um knapp 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,58 Euro).

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 105,60 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite somit 0,59 Prozent. Dies entspricht der üblichen Ausschüttungsquote von 30 Prozent. Basler will der diesjährigen Hauptversammlung auch eine Kapitalerhöhung sowie die Ausgabe neuer Aktien vorschlagen, wie bereits berichtet wurde.

Der Konzernumsatz lag im Geschäftsjahr 2021 bei 214,7 Mio. Euro (Vorjahr: 170,5 Mio. Euro), wie am 30. März mitgeteilt wurde. Das Vorsteuerergebnis stieg um 37 Prozent auf 28,0 Mio. Euro nach 20,4 Mio. Euro im Vorjahr. Unter dem Strich kletterte der Jahresüberschuss um 38 Prozent auf 20,8 Mio. Euro. Das Ergebnis pro Aktie lag bei 2,08 Euro nach 1,51 Euro im Jahr 2020.

Der Konzern rechnet für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz zwischen 235 Mio. Euro und 265 Mio. Euro, wie bei Vorlage der Jahreszahlen Ende März weiter berichtet wurde. Die Vorsteuerrendite wird innerhalb eines Korridors von 9 bis 12 Prozent (2021: 13 Prozent) erwartet.

Basler wurde 1988 gegründet und zählt zu den größten Herstellern von digitalen Kameras für Industrieanwendungen. Hauptsitz des Unternehmens ist die Stadt Ahrensburg im Einzugsgebiet von Hamburg. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter. Seit 1999 ist die Basler AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

