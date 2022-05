DGAP-Adhoc: Lloyd Fonds AG gibt Prognose für die Entwicklung der AuM für das Geschäftsjahr 2022 (deutsch)

Lloyd Fonds AG gibt Prognose für die Entwicklung der AuM für das Geschäftsjahr 2022

Lloyd Fonds AG gibt Prognose für die Entwicklung der AuM für das Geschäftsjahr 2022

Hamburg, 24. Mai 2022

AuM-Anstieg auf 5,5 - 6,0 Mrd. EUR erwartet

Nachdem durch den Abschluss der Übernahme der BV Holding AG im März 2022 das gemanagte AuM-Volumen der Lloyd Fonds AG bereits auf knapp 5 Mrd. EUR angestiegen ist, wird für das Gesamtjahr 2022 ein Anstieg der Assets under Management (AuM) auf 5,5 bis 6,0 Mrd. EUR (31.12.2021: 2,2 Mrd. EUR) prognostiziert.

In Folge einer geplanten Erstkonsolidierung der growney GmbH nach Abschluss des weiteren Inhaberkontrollverfahrens noch im Jahr 2022 aufgrund der geplanten Erhöhung der Beteiligung auf über 86 % in Q3 2022 erwartet der Vorstand der Lloyd Fonds AG ein AuM-Wachstum am oberen Rand der Prognose.