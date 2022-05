IRW-News: Pampa Metals Corp. : Pampa Metals beginnt ein geophysikalisches IP-Programm in seinem Projekt Block 4 zur besseren Bestimmung der Standorte für die Bohrlöcher in Buenavista und zur Exploration der post-mineralen Deckschicht für weitere Bohrziele

IRW-PRESS: Pampa Metals Corp. : Pampa Metals beginnt ein geophysikalisches IP-Programm in seinem Projekt Block 4 zur besseren Bestimmung der Standorte für die Bohrlöcher in Buenavista und zur Exploration der post-mineralen Deckschicht für weitere Bohrziele

Vancouver - 24. Mai 2022 - Pampa Metals Corp. (Pampa Metals oder das Unternehmen) (CSE: PM / FWB: FIRA / OTCQB®: PMMCF) freut sich, ein weiteres Update zu den Explorationsarbeiten in seinem 6.800 Hektar großen Projekt Block 4 im nördlichen Chile zu geben, und gibt den Beginn des geophysikalischen IP-Programms (Induzierte Polarisation) in der Liegenschaft, einschließlich des Ziels Buenavista, bekannt.

Charts zu den Werten im Artikel IP Group

Pampa Metals

Post Holdings

Block 4 befindet sich entlang des wichtigsten Porphyr-Kupfergürtels im Norden Chiles, etwa 110 km südlich der riesigen Kupfermine La Escondida. Das bisher identifizierte Hauptziel Buenavista umfasst eine schlecht aufgeschlossene Quarzgang-Stockwork-Zone innerhalb einer porphyrischen Dazit-Intrusion, die räumlich mit einem magnetischen Hoch und einer anomalen Molybdän-Geochemie übereinstimmt. Kupferoxidvorkommen und anomale Goldwerte finden sich in Zonen in der Umgebung der zentralen Stockwork-Zone.

Wichtige Erkenntnisse:

Eine magnetische Bodenuntersuchung und geologische Feldarbeiten zur weiteren Prüfung führten zur Entdeckung einer mit Porphyr verbunden Quarzadern-Stockwork-Zone, die räumlich mit einer magnetischen Anomalie übereinstimmt (siehe Pressemeldung vom 18. November 2021). Diese Anomalie wurde später Ziel Buenavista benannt. Ein Schürfgrabungsprogramm ergab Kupfer- und Goldwerte, einschließlich 24 Meter mit 0,14% Cu und (separat) 24 Meter mit 0,25 g/t Au (siehe Pressemeldung vom 15. März 2022).

Das Schürfgrabungsprogramm in Buenavista enthüllte Relikte grober Chalkopyrit-Ausbreitung aus einem skarnartigen System am Ostrand der Stockwork-Zone sowie grüne und schwarze Kupferoxidmineralisierung aus In-Situ-Oxidierung goldhaltiger Chalkopyrit-Pyrit-Mineralisierung in einer Quarz-Sulfid-Brekzie an der westlichen Flanke des Stockworks.

Andere magnetische Anomalien, die den Strukturen in Buenavista ähneln, wurden unter der post-mineralen Pampa-Deckschicht im Norden und Osten ebenfalls definiert. Diese Anomalien liegen an von Nord nach West und Nord nach Süd verlaufenden Verwerfungen und Lineamenten des Verwerfungssystems Domeyko, in dem Exploration in der Vergangenheit Kupfer-Gold-Mineralisierung in Quarzstrukturen identifizierte.

Die IP-Untersuchung dient der Prüfung des Vorhandenseins von Sulfidmineralen, die weitere Ziele für mögliche Bohrprüfungen in Verbindung mit den verschiedenen magnetischen Anomalien unter post-mineraler Deckschicht liefern könnten, und unterstützt die Kartierung von Sulfidquellen der Kupferoxidvorkommen im Ziel Buenavista.

Block 4 - Einzelheiten der geophysikalischen Untersuchungen

Quantec Geoscience Chile Ltda. (Quantec), ein alteingesessenes und namhaftes, im Bereich geophysikalischer Untersuchungen tätiges Vertragsunternehmen, wurde mit einer Pol-Dipol-IP-Untersuchung über insgesamt 37 Linienkilometer beauftragt. Die Feldarbeiten haben bereits begonnen. Die Untersuchung wird in fünf Ost-West-Linien mit 200 Meter-Dipolen unterteilt, die sich über eine Reihe, unter der post-mineralen Deckschicht entdeckter magnetischer Anomalien sowie das Zielgebiet Buenavista erstrecken. Eine Linie über der im Schürfgrabungsprogramm beobachteten Stockwork-Zone, Quarz-Sulfid-Brekzie und skarnartiger Mineralisierung wird zweimal mit 200 Meter-Dipolen und 100 Meter-Dipolen untersucht werden, um die bestmögliche Auflösung in Bezug auf tiefe und oberflächennahe Sulfidmineralquellen zu erzielen.

Außerdem wird Quantec mit der Erweiterung der bestehenden magnetischen Bodenuntersuchungen in Block 4 zu den Rändern der Liegenschaft Block 4 hin beauftragt werden. Die Gebietserweiterung erfolgte nach Abschluss der ursprünglichen, im Jahr 2021 durchgeführten magnetischen Untersuchungen. Magnetische Bodenuntersuchungen über weitere 165 Linienkilometer sind hierzu erforderlich und sollen Ende Juni beginnen.

ÜBER PAMPA METALS

Pampa Metals ist ein kanadisches Unternehmen, das an der Canadian Stock Exchange (CSE: PM) sowie an der Frankfurter Börse (FWB: FIRA) und dem OTC-Markt (OTCQB®: PMMCF) notiert ist. Pampa Metals besitzt sämtliche Anteile an einem aussichtsreichen 62.000 Hektar umfassenden Portfolio an acht Kupfer- und Goldprojekten entlang bekannter Mineralgürtel in Chile, einem der weltweit führenden bergbaufreundlichen Rechtsgebiete. Das Unternehmen treibt vier seiner Projekte aktiv voran, einschließlich abgeschlossener und geplanter Bohrtests, und hat Austral Gold Ltd. eine Option auf zwei weitere Projekte gewährt, wobei Austral sein erstes Ziel auf dem Konzessionsgebiet von Pampa Metals mittels Bohrungen überprüft. Das Unternehmen hat außerdem eine Vereinbarung mit VerAI Discoveries Inc. unterzeichnet, die Pampa Metals Zugang zu den neuesten Technologien der künstlichen Intelligenz in Bezug auf die Mineralexploration sowie zu weiteren 18.700 Hektar an stark höffigem Gelände im Kern der sehr produktiven Mineralgürtel im Norden Chiles verschafft.

Das Unternehmen hat die Vision, Aktionärswerte durch eine große Kupfer- oder Goldentdeckung entlang der wichtigsten Mineralgürtel Chiles zu schaffen, wobei die besten geologischen und technischen Methoden zum Einsatz kommen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Pampa Metals: www.pampametals.com.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Mario Orrego G., Geologe und eingetragenes Mitglied der chilenischen Bergbaukommission sowie ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, genehmigt. Herr Orrego ist ein Berater des Unternehmens.

Hinweis: Der Leser wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Projekten von Pampa Metals um Explorationsprojekte in einem frühen Erschließungsstadium handelt und dass Verweise auf bestehende Minen und Lagerstätten oder Mineralisierungen, die sich in benachbarten und nahegelegenen Konzessionsgebieten befinden, nicht unbedingt Rückschlüsse auf eine Mineralisierung in den Konzessionsgebieten von Pampa Metals zulassen.

FÜR DAS BOARD

Paul Gill | CEO & Director

www.pampametals.com

KONTAKT FÜR INVESTOREN

Ioannis (Yannis) Tsitos | Director

investors@pampametals.com

Weder die CSE noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Pampa Metals erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, Potenzial, zeigt an und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl Pampa Metals davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65929

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65929&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA6976701079

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.