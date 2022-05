Original-Research: SBF AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: SBF AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SBF AG Unternehmen: SBF AG ISIN: DE000A2AAE22 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 24.05.2022 Kursziel: 13,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Erfolgreicher Abschluss einer Kapitalerhöhung - Zweistelliges Umsatzwachstum und weiterhin hohe Profitabilität avisiert SBF hat am Freitag den Vollzug einer Kapitalerhöhung vermeldet. Des Weiteren wurde kürzlich der Jahresabschluss inklusive der Guidance für 2022 vorgelegt. Diese impliziert ein weiteres Jahr mit zweistelligem Umsatzwachstum und eine weiterhin hohe Profitabilität. Kapitalerhöhung in unruhigem Marktumfeld geglückt: Die Kapitalmaßnahme wurde aus genehmigtem Kapital durchgeführt und umfasste die Platzierung von 882.402 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von 9,40 Euro. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöhte sich infolgedessen von 8,8 Mio. Euro um rund 10% auf 9,7 Mio. Euro. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich damit auf rund 8,3 Mio. Euro. Die ausgegebenen Aktien wurden sowohl an bestehende als auch neue Investoren vergeben. Die Effekte aus der Kapitalerhöhung haben wir entsprechend in unserem Modell reflektiert, sodass sich u.a. die EPS-Prognosen aufgrund der gestiegenen Anzahl an Aktien reduzieren. Der Emissionserlös wird u.a. für den Bestandsaufbau von Vorräten genutzt, um weiteren Materialpreissteigerungen im Verlaufe des Jahres entgegenwirken zu können. Die Mittel aus der KE sollen darüber hinaus für Wachstumsinvestitionen in zusätzliches Anlagevermögen verwendet werden und zur Finanzierung der Akquisition eines Elektronikspezialisten im Leiterplattenbereich dienen. Hierzu hatte SBF bereits im September eine Absichtserklärung unterzeichnet und anschließend die Due Diligence-Phase gestartet (vgl. Kommentar vom 02.11.2021). Mit der Akquisition dürfte SBF größere Unabhängigkeit von den Lieferketten für Elektronikbauteile erlangen und die eigene Wertschöpfung weiter ausbauen. Vorlage des Jahresabschlusses bestätigt Ausblick: Mit der Vorlage des Konzernabschlusses am 13.05. wies das Unternehmen entgegen des vorläufig gemeldeten EBITDAs von 7,1 Mio. Euro einen Wert von 5,2 Mio. Euro aus. In der ursprünglichen Kommunikation hatte ein Übermittlungsfehler vorgelegen, sodass ein außerordentlicher Steuerertrag (1,0 Mio. Euro) mit dem falschen Vorzeichen berücksichtigt wurde. Mit finalen Ergebniskennziffern beim EBIT von 4,0 Mio. Euro sowie dem Jahresüberschuss von 4,7 Mio. Euro konnten unsere ursprünglichen Prognosen dennoch übertroffen werden (MONe: 3,8 Mio. Euro bzw. 3,3 Mio. Euro). Angesichts der ungebrochen starken Auftragslage in beiden Segmenten erwartet der Vorstand für das Jahr 2022, den Konzernerlös auf mehr als 40 Mio. Euro zu erhöhen. Das Wachstum soll zu gleichen Teilen aus den beiden Segmenten des Unternehmens generiert werden. Eventuelle Effekte aus zuvor genannten oder geplanten Akquisitionen sind in der Guidance und unseren Prognosen nicht berücksichtigt. Ergebnisseitig wird unverändert eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Marge erwartet, die u.E. allerdings aufgrund der bestehenden Lieferkettenverwerfungen sowie dem Chipmangel unter der Marge des Vorjahres liegen sollte. Fazit: Die erfolgreiche Durchführung der Kapitalerhöhung untermauert die Wachstumspläne von SBF. Den Investment Case erachten wir auch unter Berücksichtigung des leichten Margenrückgangs in 2022 als intakt. Nach Anpassung und Fortschreibung unseres Modells bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 13,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24267.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °