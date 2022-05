TONIES - Das Geschäft brummt, die Aktie fällt

tonies SE - WKN: A3CM2W - ISIN: LU2333563281 - Kurs: 5,520 € (XETRA)

Seit der Erstvorstellung der Tonies-Aktie im Januar hat sich der Titel mehr als halbiert. Enttäuschend: Wenngleich die fundamentale Story voll intakt ist, gab es aus technischer Sicht zu keinem Zeitpunkt ein Kaufsignal. Ändert sich das bald? Der heutige Quartalsbericht zeigt einmal mehr: Die Produkte des Unternehmens bleiben gefragt.

Über die Story rund um das Unternehmen Tonies ließ ich mich im Januar in einem ausführlichen Artikel aus. Diesen können Sie hier noch einmal nachlesen. Auch wenn es zwischenzeitlich gut aussah, eine mögliche Bodenbildung mit Kursen über 11,50 EUR gelang nicht. Vielmehr gab der Titel später unter 10,30 EUR auf neue Tiefs nach und beschleunigte damit die Abwärtsbewegung. Da Tonies voraussichtlich bis zum Jahr 2024 keine Gewinne schreiben wird, hat auch dieser Wert im derzeitigen Umfeld Probleme. Das Wachstum ist aber ungebrochen, was der heutige Quartalsbericht gut aufzeigt.

Wachstumsstory voll intakt

So stieg der Umsatz im ersten Quartal verglichen mit der Vorjahresperiode um 37 % auf 46 Mio. EUR. Dabei erwies sich das internationale Geschäft als Wachstumstreiber. Inzwischen beläuft sich dieses auf 21 % des Gesamtumsatzes (Q1 2021: 8 %). Der Umsatz mit Tonie-Figuren stieg um 42 %. In der DACH-Region kam Tonies bereits auf eine positive bereinigte EBITDA-Marge. Der Umsatz verschiebt sich dort zusehends von den Tonieboxen in Richtung der margenstärkeren Toniefiguren. In den USA sprang der Umsatz von einem niedrigen Niveau von 1,1 auf 5,9 Mio. EUR nach oben.

Jahresprognose bestätigt

Das Management bleibt auch für das Gesamtjahr zuversichtlich und bestätigt die Umsatzprognose von 250 Mio. EUR, was einem Zuwachs von rund einem Drittel gegenüber 2021 entsprechen würde. 52 Mio. EUR möchte Tonies in den USA umsetzen. Gerade für den US-Markt hat das Unternehmen also ehrgeizige Ziele ausgegeben. Wer Gewinne bei Tonies erwartet, muss sich allerdings noch etwas gedulden. Analysten rechnen mit dem Turnaround derzeit nicht vor 2024.

Die Analysten von Warburg Research haben neulich in einer Erstanalyse eine Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 9,50 EUR ausgesprochen. Bis ins Jahr 2014 hinein erwarten die Experten ein durchschnittliches Wachstum von rund 38 %. Die EBIT-Marge könnte langfristig 12,5 % erreichen. 2024 könnte Tonies einen Gewinn von 0,19 EUR und einen Umsatz von knapp 500 Mio. EUR ausweisen.

Charttechnisch weiter im Abwärtstrend

Da das Marktsentiment bei defizitären Wachstumsunternehmen derzeit sehr schlecht ist, bekommt auch die Tonies-Aktie bislang keinen Fuß auf den Boden. Die Bewertung ist mit KUVs von 2,5 und 1,8 inzwischen durchaus ordentlich, die dominierende Abwärtstrendlinie aber weiter vorherrschend. Für einen neuen Aufwärtstrend bedarf es eines höheren Tiefs über 4,40 EUR und anschließend anziehender Kurse. Ansonsten wäre unter dieser Marke die Trendbewegung bestätigt. Etwas Entspannung könnten Kurse über 6,85 EUR in Richtung 8,55 EUR mit sich bringen.

Fazit: Die Verknüpfung von Fundamental- und Chartanalyse war bei der Tonies-Aktie bislang Gold wert. Denn wenngleich die Story spannend ist, gelang der Wachstumsaktie zu keinem Zeitpunkt eine technische Trendwende. Interessierte Anleger müssen sich folglich weiter gedulden, operativ läuft es bislang hervorragend. Ein Knackpunkt für das laufende Jahr wird das Ziel für den US-Markt sein. Kann Tonies dies trotz der Marktgegebenheiten erreichen, wäre das ein großer Erfolg.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mio. EUR 188,00 254,00 355,00 Ergebnis je Aktie in EUR -2,44 -0,33 -0,10 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 3,4 2,5 1,8 PEG 0,2 0,8 *e = erwartet

tonies-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)