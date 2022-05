Axon Enterprise: 2 Top-News?!

Beim Aktienkurs von Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) sind Top-News eher Mangelware. So ist das Kursniveau alleine im vergangenen Monat um ca. 20 % auf 89,47 Euro eingebrochen. Inzwischen haben wir ein Niveau erreicht, bei dem sich auch diese Anteilsscheine seit dem Rekordhoch so ziemlich halbiert haben.

Aber Axon Enterprise treibt den Ausbau der eigenen Wachstumsgeschichte konsequent weiter voran. Blicken wir auf zwei mögliche Top-News, die das Management in den vergangenen Tagen verkünden konnte. Zumindest geht es darum, das Leistungsspektrum noch einmal bedeutend zu erweitern.

Axon Enterprise: Die zwei Top-News!

Bereits am 23. Mai präsentierte Axon Enterprise eine neue Kooperation. Skydio ist der Name, der zukünftig auf Axon Respond in seinem Leistungsspektrum setzt. Dabei handelt es sich um die Echtzeit-Verfolgung von Einsatzmitteln. Wobei die Partnerschaft auf ebenso spektakuläre Einsatzmittel setzt.

Skydio ist schließlich ein führender Anbieter von autonomen Drohnen, die automatisiert durch die Gegend fliegen und „patroullieren“. Durch den Einsatz der Respond-Software können die humanen Einsatzmittel wiederum bessere Echtzeitaufnahmen von den jeweiligen Einsätzen erhalten. Das kann ein gewichtiger Vorteil für die Behörden sein.

Aber das ist eben nicht alles. Axon Enterprise eröffnete einen Tag später, am 24. Mai, dass man ein weiteres Training anbiete. Über Virtuelle Realität können die Behörden in Zukunft Einsätze üben und damit zu einer Deeskalation beitragen. Das ist ein Simulator, der ebenfalls Mehrwerte und Routinen für die Polizisten und Sicherheitsbehörden schaffen kann und zu einer sichereren Welt beiträgt.

Axon Enterprise hat damit erneut gezeigt, dass Software ein wichtiges Merkmal der eigenen Erfolgsgeschichte ist. Beide Unternehmensmeldungen gehen eigentlich in diese Richtung.

Konzentration auf Software und Ökosystem!

Axon Enterprise ist unterm Strich sehr, sehr umtriebig, was die eigenen Lösungen angeht. Taser und Bodycams sind seit geraumer Zeit lediglich die Hardware. Das, was das Salz in der Suppe ist, sind eben die digitalen Lösungen, primär die Evidence-Plattform. Aber eben auch solche Gadgets, das Einbinden der eigenen Software in fremde Produkte oder auch das Trainieren von Polizisten und Sicherheitsbeamten.

Weiterhin gilt, dass die Aktie von Axon Enterprise quasi im freien Fall ist. Auf dem derzeitigen Kursniveau liegt die Marktkapitalisierung weiterhin bei unter 7 Mrd. US-Dollar. Daraus ergibt sich inzwischen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 7 bei einem durchaus bereits profitablen Unternehmen. Das ist zumindest interessant.

Der Artikel Axon Enterprise: 2 Top-News?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise.

