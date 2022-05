CIBC hebt die Dividende an

Die Canadian Imperial Bank of Commerce (ISIN: CA1360691010) wird am 28. Juli 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,83 CAD je Aktie an die Anteilsinhaber ausschütten (Record day ist der 28. Juni 2022). Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (0,805 CAD) um 3,1 Prozent erhöht. Im Mai vollzog CIBC einen Aktiensplit im Verhältnis 2:1.

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt die Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) somit 3,32 CAD an die Anteilsinhaber. Die derzeitige Dividendenrendite von CIBC beträgt beim aktuellen Aktienkurs von 68,67 CAD (Stand: 26. Mai 2022) 4,83 Prozent. Seit der ersten Dividendenzahlung im Jahr 1868 wird ohne Unterbrechung eine Dividende bezahlt.

Im zweiten Quartal (30. April) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 1,65 Mrd. CAD (Vorjahr: 1,67 Mrd. CAD), wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde. Das Finanzinstitut ist 1867 gegründet worden und hat seinen Hauptsitz in Toronto.

Die Aktie verzeichnet auf der aktuellen Kursbasis an der Börse in Toronto seit Jahresbeginn 2022 ein Minus von 6,86 Prozent und die Marktkapitalisierung beträgt 63,27 Mrd. CAD (Stand: 26. Mai 2022).

Redaktion MyDividends.de