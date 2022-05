DGAP-DD: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA deutsch ^ Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 27.05.2022 / 13:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: Rice Nachname(n): Powell 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Vorstand b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA b) LEI 549300CP8NY40UP89Q40 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0005785802 b) Art des Geschäfts Ausübung von Aktienoptionen auf Fresenius Medical Care-Aktien aus dem Aktienoptionsplan und Verkauf von Aktien (Cash Settlement) Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 56.38 EUR 20860.60 EUR 56.40 EUR 28143.60 EUR 56.40 EUR 53636.40 EUR 56.40 EUR 5527.20 EUR 56.42 EUR 50778.00 EUR 56.44 EUR 8466.00 EUR 56.44 EUR 6490.60 EUR 56.44 EUR 12134.60 EUR 56.44 EUR 4571.64 EUR 56.44 EUR 790.16 EUR 56.34 EUR 5859.36 EUR 56.34 EUR 56.34 EUR 56.30 EUR 13568.30 EUR 56.30 EUR 844.50 EUR 56.30 EUR 21619.20 EUR 56.14 EUR 30484.02 EUR 56.12 EUR 64930.84 EUR 56.12 EUR 18631.84 EUR 56.12 EUR 48263.20 EUR 56.12 EUR 20988.88 EUR 56.12 EUR 2357.04 EUR 56.12 EUR 8081.28 EUR 56.08 EUR 9253.20 EUR 56.08 EUR 24675.20 EUR 55.96 EUR 727.48 EUR 55.96 EUR 37213.40 EUR 55.98 EUR 1511.46 EUR 55.98 EUR 3582.72 EUR 55.98 EUR 11531.88 EUR 55.98 EUR 20936.52 EUR 55.88 EUR 2849.88 EUR 55.86 EUR 10278.24 EUR 55.86 EUR 13182.96 EUR 55.86 EUR 21226.80 EUR 55.86 EUR 8434.86 EUR 55.86 EUR 9440.34 EUR 55.88 EUR 34645.60 EUR 55.90 EUR 20124.00 EUR 56.02 EUR 15685.60 EUR 56.04 EUR 4483.20 EUR 56.04 EUR 15691.20 EUR 56.04 EUR 26899.20 EUR 56.04 EUR 9526.80 EUR 56.06 EUR 24890.64 EUR 56.06 EUR 896.96 EUR 56.04 EUR 10647.60 EUR 56.02 EUR 12436.44 EUR 56.02 EUR 14453.16 EUR 56.02 EUR 672.24 EUR 55.98 EUR 13435.20 EUR 55.98 EUR 15114.60 EUR 55.98 EUR 6213.78 EUR 55.98 EUR 6661.62 EUR 55.96 EUR 44768.00 EUR 55.96 EUR 11080.08 EUR 55.96 EUR 2909.92 EUR 55.98 EUR 19033.20 EUR 55.98 EUR 11811.78 EUR 55.98 EUR 66560.22 EUR 55.98 EUR 23511.60 EUR 55.92 EUR 24604.80 EUR 55.90 EUR 9223.50 EUR 55.92 EUR 6710.40 EUR 55.94 EUR 6712.80 EUR 55.96 EUR 4812.56 EUR 55.98 EUR 8676.90 EUR 56.00 EUR 11200.00 EUR 55.92 EUR 6207.12 EUR 55.92 EUR 111.84 EUR 55.92 EUR 13812.24 EUR 55.92 EUR 23486.40 EUR 55.90 EUR 8440.90 EUR 55.90 EUR 3298.10 EUR 55.90 EUR 4136.60 EUR 55.90 EUR 447.20 EUR 55.90 EUR 22248.20 EUR 55.88 EUR 5196.84 EUR 55.88 EUR 949.96 EUR 55.90 EUR 17329.00 EUR 55.92 EUR 39144.00 EUR 55.96 EUR 4868.52 EUR 55.96 EUR 44376.28 EUR 55.96 EUR 11807.56 EUR 55.96 EUR 7834.40 EUR 55.96 EUR 11695.64 EUR 55.96 EUR 13990.00 EUR 55.96 EUR 3917.20 EUR 55.96 EUR 5596.00 EUR 56.00 EUR 5880.00 EUR 55.98 EUR 1903.32 EUR 56.00 EUR 3360.00 EUR 56.00 EUR 9688.00 EUR 56.00 EUR 392.00 EUR 56.00 EUR 1008.00 EUR 56.00 EUR 2184.00 EUR 56.00 EUR 2800.00 EUR 56.00 EUR 30968.00 EUR 56.00 EUR 21840.00 EUR 56.00 EUR 1680.00 EUR 56.02 EUR 11764.20 EUR 56.02 EUR 14005.00 EUR 56.04 EUR 672.48 EUR 56.04 EUR 10927.80 EUR 56.04 EUR 4539.24 EUR 56.04 EUR 896.64 EUR 56.04 EUR 3810.72 EUR 56.04 EUR 6444.60 EUR 56.06 EUR 20742.20 EUR 56.04 EUR 34744.80 EUR 56.04 EUR 4819.44 EUR 56.04 EUR 6220.44 EUR 56.02 EUR 14565.20 EUR 56.00 EUR 3864.00 EUR 56.00 EUR 3976.00 EUR 56.02 EUR 35852.80 EUR 55.94 EUR 1198458.56 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 56.0041 EUR 2792923.58 EUR e) Datum des Geschäfts 24.05.2022; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR --------------------------------------------------------------------------- 27.05.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Deutschland Internet: www.freseniusmedicalcare.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 75391 27.05.2022 °