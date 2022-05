WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. Juni 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 10. Juni

------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 30. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Gerry Weber, Q1-Zahlen, Geschäftsbericht 2021 10:30 DEU: Otto Group, Bilanz-Pk, Hamburg TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Adler Group, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 05/22 08:00 DEU: Außenhandelspreise 04/22 08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex, Q1/22 (Vierteljährliche Verdiensterhebung) 08:00 DEU: Tarifverdienste (Vierteljährlicher Tarifindex) Q1/22 08:00 SWE: BIP Q1/22 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/22 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/22 (vorläufig) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 05/22 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 05/22 10:00 ITA: Erzeugerpreise 04/22 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 05/22 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 05/22 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 04/22 14:00 DEU: Verbraucherpreise 05/22 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Eröffnung der World Canals Conference (WCC) - internationale Plattform für das Thema Binnenwasserwege, Leipzig DEU: Sitzungen der Bundestagsfraktionen + 09.00 Pressegespräch Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann + 13.00 Statement Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge + 14.45 Statement Fraktionsvorsitzende der Linken, Amira Mohamed Ali + 14.45 Statement AfD-Fraktionsspitze + 15.00 Statement FDP-Fraktionsvorsitzender Christian Dürr vor der Sitzung (1700) + 16.45 Statement Unions-Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz (CDU) und CSU-Fraktionsvorsitzender Alexander Dobrindt + 15.00 Fraktionssitzung der Linken + 17.00 FDP-Fraktionssitzung + 15.45 Statement SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich + 18.00 SPD-Fraktionssitzung 10:00 DEU: Pressegespräch KfW: Gründungsmonitor 2022 Die Chefvolkswirtin der Förderbank, Fritzi Köhler-Geib, berichtet über die Zahlen von Existenzgründungen im vergangenen Jahr. 10:30 DEU: 23. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) Mit dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil, dem stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Carsten Linnemann und der Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Claudia Müller. 11:30 DEU: Deutsche Bahn, Telefon-Pk mit DB-Chef Richard Lutz zur aktuellen Lage mit zahlreichen Baustellen und steigenden Fahrgastzahlen 17:00 EUR: EU-Rechnungshof legt Bericht über Ausgaben fürs Klima im EU-Budget vor EUR: EU-Sondergipfel (1. Tag) Auf der außerordentlichen Tagung des Europäischen Rates wollen die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten über die Situation in der Ukraine, die Bemühungen zur Stärkung der Verteidigung sowie die Energie- und Ernährungssicherheit beraten. DEU: Beginn der Hannover Messe (bis 2. Juni) + 0730 - 0830: Pk Telefónica + 0830 - 0900: Pk Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), mit Präsident Siegfried Russwurm + ab 0900: Messerundgang mit Bundeskanzler Olaf Scholz + 0900 - 0930: Pk Elektro-, Elektronik- und Digitalverband ZVEI + 0930 - 1000: Pk Maschinenbauverband VDMA, mit Präsident Karl Haeusgen + 1000 - 1100: Pk Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik + 1100 - 1145: Pk Qualcomm zum «Internet der Dinge» + 1100 - 1200: Pk Verein deutscher Ingenieure + 1100 - 1200: Pk Hydrogen and Fuel Cells Europe + 1200 - 1300: Pk Festo + 1300 - 1400: Pk Arbeitsgemeinschaft der Zulieferindustrie + 1400 - 1500: Pk und Standrundgang Fraunhofer-Gesellschaft + 1400 - 1500: Pk Rittal + 1500: «Pressetour» über den Stand von Microsoft + 1500 - 1600: Pk Schneider Electric + 1500: Vortrag von Peter Liggesmeyer, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Experimentelles Software-Engineering (IESE), anschließend Podiumsdiskussion zum Thema «Die Zukunft von Industrie 4.0» + 1530 - 1630: Pk Automatisierungs- und Standardisierungsverband ODVA + 1630 - 1730: Pk Harting + 1800 - 2000: «Niedersachsen-Abend» auf der Hannover Messe, veranstaltet von den Unternehmerverbänden Niedersachsen HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 31. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Adler Group, Analyst & Investor Webcast zu den Q1-Zahlen 11:00 DEU: Süss MicroTec, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Mediclin, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Hannover Finanz, Jahrespressegespräch (online) 11:00 DEU: Bertelsmann-Stiftung, Bilanz-Pk 14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: ProCredit Holding, Hauptversammlung (online) 22:05 USA: Salesfource, Q1-Zahlen 22:15USA: HP Inc., Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 04/22 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 04/22 01:50 JPN: Industrieproduktion 04/22 (vorab) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/22 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 04/22 08:00 DNK: BIP Q1/22 08:30 CHE: BFS Detailhandelsumsätze 04/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/22 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 04/22 08:45 FRA: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: BIP Q1/22 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 05/22 10:00 ITA: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/22 (vorab) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 05/22 (vorab) 15:00 USA: FHFA-Index 03/22 15:45 USA: MNI PMI Chicago 05/22 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/22 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 05/22 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates u.a. mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Bundesfinanzminister Christian Lindner, CDU-Chef Friedrich Merz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger 10:00 DEU: Bundestag - Beginn der Haushaltswoche mit Beratung erster Einzeletats + 11.00 Online-Pk zu «Der neue Haushalt - wie viel Staatsmodernisierung steckt wirklich im Budget?» 10:00 DEU: Wissenschaftsakademien überreichen Stellungnahmen für den G7-Gipfel DEU: Zweiter Tag der Hannover Messe (bis 2. Juni) + Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck + 0930 - 1030: Pk des Maschinenbauverbands VDMA zur Vorstellung der Studie «Produktpiraterie 2022» + 0930 - 1030: Pk und Standrundgang Rexroth + 1000 - 1100: Pk Q.ant GmbH + 1000 - 1100: Weitere Pk Festo zu künstlicher Intelligenz + 1010 - 1100: Podiumsdiskussion mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum Thema industrielle Nachhaltigkeit + 1100 - 1200: Pk Schaeffler + 1400 - 1500: Pk Industriekonsortium OPC + 1400 - 1610: Gesprächsreihe zum Thema Leichtbau und Wasserstoff, u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck + 1500 - 1600: Pk FieldComm + 1500 - 1600: Pk Beckhoff Automation + 1600 - 1700: Weitere Pk Festo zu künstlicher Intelligenz EUR: Abschluss EU-Sondergipfel ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 01. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: European Recovery Spac, Erstnotiz General Standard 10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: New Work, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: RAG-Stiftung Jahres-Pk zum Geschäftsjahr 2021 11:00 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Biontech, Hauptversammlung (online) 22:05 UsA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Börse, Handelsstatistik 05/22 USA: Kfz-Absatz 05/22 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Investitionen Q1/22 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 04/22 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 04/22 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 04/22 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 04/22 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 04/22 14:30 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 04/22 16:00 CAN: BoC, Zinsentscheid 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 05/22 20:00 USA: Fed Beige Book 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: BDEW Kongress 2022, Berlin (bis 2.6.22) Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft Als Rednerinnen und Redner mit dabei sind unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing, der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller und der Vorsitzende der CDU, Friedrich Merz. DEU: Dritter Tag der Hannover Messe (bis 2. Juni), Hannover + 09.30 - 12.30: Fachtagung der IG Metall und der Technology Academy der Messe zum Thema «Die Energiewende wird konkret - Perspektiven für Klima, Standorte und Beschäftigung» - u.a. mit IG-Metall-Vizechefin Christiane Benner, Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies sowie Vertretern aus Stahlindustrie und Energieforschung 14:15 DEU: Kongress Deutscher Lokalzeitungen mit Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz. Thema der Veranstaltung des Kongresses Deutscher Lokalzeitungen 2022 sind unter anderem die Einschränkungen der Meinungs- und Pressevielfalt in Russland. DEU: Kroatiens Ministerpräsidenten Andrej Plenkovi? zu Gast in Berlin + 18.00 Empfang durch Bundeskanzler Olaf Scholz ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 02. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 FRA: Remy Cointreau, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Nordzucker AG, Bilanz-Pk (online) 10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Ciena, Q2-Zahlen USA: Broadcom, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 05/22 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: Verbraucherpreise 05/22 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 05/22 11:00 EUR: Erzeugerpreise 04/22 14:15 USA: ADP Beschäftigung 05/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/22 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/22 (endgültig) 17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteile zur Haftung von Internet-Plattformen für Urheberrechtsverletzungen, Karlsruhe DEU: Fortsetzung Innenministerkonferenz (IMK), Würzburg DEU: Vierter und letzter Tag der Hannover Messe, Hannover 11:00 DEU: Online-Pk Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) zu Umsätzen & Kaufverhalten nach drei Monaten Ukraine-Konflikt, Berlin 15:00 DEU: Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz + Pk im Anschluss an die Beratungen, mit Scholz, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey DEU: Abschluss BDEW Kongress 2022, Berlin SWE: Umweltgipfel Stockholm+50 in Schweden, Stockholm HINWEIS GBR: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 03. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 04/22 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KBA, VDA, VdIK, Monatliche Auto-Zulassungszahlen 05/22 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Im- und Exporte 04/22 08:45 FRA: Industrieproduktion 04/22 09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 05/22 09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 05/22 09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 05/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 05/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 05/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 04/22 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 05/22 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 05/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 05/22 EUR: Moody's Ratingergebnis Österreich, Frankreich EUR: S&P Ratingergebnis Litauen SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag - Abschluss der Haushaltswoche mit Verabschiedung des Bundeshaushalts 2022, Berlin 10:00 DEU: Medientag bei der Agravis Raiffeisen AG zur «Future Farm» - wie sieht moderne Landwirtschaft aus?, Suderburg LUX: Treffen der für Telekommunikation zuständigen EU-Minister, Luxemburg SWE: Zweiter Tag des Umweltgipfels Stockholm+50 in Schweden, Stockholm USA: Pharmakonferenz "Asco" (bis 7.6.22), Chicago HINWEIS CHN/GBR/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 06. JUNI HINWEIS DNK/NOR/AUT/SWE/CHE/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen DEU: Feiertag, Börse geöffnet SONSTIGE TERMINE USA: Pharmakonferenz "Asco" (bis 7.6.22), Chicago ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 07. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: British American Tobacco, Q2-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 06/22 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 06/22 09:00 ESP: Industrieproduktion 06/22 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 05/22 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 06/22 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 05/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 GRC: BIP Q1/22 14:30 USA: Handelsbilanz 06/22 21:00 USA: Konsumentenkredite 06/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt über die Aufnahme der Corona-Impfung in die Liste vorgeschriebener Basisimpfungen für Soldaten, Leipzig 20:00 DEU: Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel im Gespräch mit Journalist und Buchautor Alexander Osang, Berlin USA: Pharmakonferenz "Asco" (bis 7.6.22), Chicago ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 08. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen 08:00 GBR: Wizz Air, Jahreszahlen 10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Aumann, Hauptversammlung (online) 16:00 USA: American Airlines, Hauptversammlung 16:00 USA: Spotify, Investor Day 17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung FRA: Pernod Ricard, Capital Markets Day USA: Campbell Soup, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung) 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 06/22 06:30 JPN: Insolvenzen 06/22 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 05/22 08:00 DEU: Industrieproduktion 06/22 08:45 FRA: Handelsbilanz 06/22 09:00 HUN: Industrieproduktion 04/22 09:00 HUN: Verbraucherpreise 05/22 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 06/22 11:00 EUR: OECD Wirtschaftsausblick 06/22 11:00 EUR: Beschäftigung Q1/22 (endgültig) 11:00 EUR: BIP Q1/22 (3. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 06/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu Markenstreit um Think Different, Luxemburg 11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu britischen Steuervergünstigungen für multinationale Unternehmen, Luxemburg ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 09. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen 08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Pre-Close Trading Update 10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Traton SE Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Gigaset, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Bilanz-Pk 10:00 DEU: Envia Tel GmbH, Bilanz-Pk (online) 11:00 DEU: Beiersdorf, Capital Markets Day 17:00 USA: Salesforce, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: AMD, Analyst Day TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 05/22 06:30 NLD: Verbraucherpreise 05/22 08:00 DEU: Arbeitskosten q1/22 12:00 IRL: Verbraucherpreise 05/22 13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit Notenbank-Präsidentin Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Auskunftsrecht bei Weitergabe personenbezogener Daten zu Marketingzwecken, Luxemburg 10:00 DEU: Online-Pk Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, zu Vorschlägen für eine sozial-ökologische Reform der Mehrwertsteuer für eine Entlastung der Umwelt und des Klimas 10:20 DEU: Jahresversammlung des ifo-Instituts unter dem Motto «Geld- und Fiskalpolitik in der EU unter veränderten geopolitischen Bedingungen», München Zu dem Thema wird Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, zunächst einen Eröffnungsvortrag halten (per Video zugeschaltet). Danach ist eine Podiumsdiskussion mit ifo-Präsident Clemens Fuest, Sabine Mauderer, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank sowie der Präsidentin des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, Jeromin Zettelmeyer geplant DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht auf der re:publica-Bühne über die globalen Herausforderungen der Digitalisierung ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung 15:00 USA: JetBlue, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 05/22 03:30 CHN: Erzeugerpreise 05/22 03:30 CHN: Verbraucherpreise 05/22 09:00 AUT: Industrieproduktion 04/22 09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/22 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 04/22 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 05/22 14:30 USA: Realeinkommen 05/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/22 (vorab) EUR: Moody's Ratingergebnis EFSF, ESM, Niederlande EUR: Fitch Ratingergebnis Litauen, Spanien, Großbritannien EUR: S&P Ratingergebnis Serbien, Slowenien SONSTIGE TERMINE DEU: «Solar Decathlon Europe 21/22»: Hochschulwettbewerb für nachhaltiges Bauen und Wohnen in der Stadt LUX: Treffen der EU-Innenminister -------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

NNN