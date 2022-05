ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für LEG Immobilien - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LEG von 118 auf 115 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Paul May passte sein Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Studie an die Ergebnisse des ersten Quartals an. Mit Blick auf ihren Abschlag zum inneren Wert erschienen die Papiere günstig, dies gelte dann aber für alle Wohnimmobilienunternehmen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2022 / 17:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2022 / 04:10 / GMT