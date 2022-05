DELIVERY HERO – Wichtige Hürde voraus

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 35,740 € (XETRA)

Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero markierte im Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 145,40 EUR. Nach einer Topbildung innerhalb eines großen symmetrischen Dreiecks kam es zum „Totalabsturz“ in der Aktie. Am 12. Mai 2022 markierte der Wert ein neues Allzeittief bei 23,88 EUR.

Allerdings gelang es ihm, einen Tagesschlusskurs unter dem alten Allzeittief bei 25,26 EUR zu vermeiden. Das neue Rekordtief war Ausgangspunkt einer kurzen, aber starken Erholung. Heute erreicht die Aktie den Widerstandsbereich um den EMA 50 bei 36,18 EUR. Knapp darüber, nämlich bei 38,59 EUR, verläuft heute der steile Abwärtstrend seit 19. November 2021.

Hohe Hürden voraus

Die Aktie von Delivery Hero steht an einer entscheidenden Weggabelung. Bisher ist die Aufwärtsbewegung seit dem Allzeittief nur eine kleine Erholung innerhalb eines dynamischen Abwärtstrends. Durchbricht die Aktie aber den Widerstandsbereich zwischen 36,18-38,59 EUR, dann ergibt sich Potenzial für eine größere Erholung in Richtung 48,79-52,40 EUR und später an den EMA 200 bei aktuell 67,95 EUR.

Prallt die Aktie aber an diesem Widerstandsbereich nach unten ab, dann droht ein erneuter Rückfall bis auf das Allzeittief. Und sollte dieses stabil gebrochen werden, dann wäre der Weg nach unten völlig frei.

Fazit: Jetzt gilt es wieder einmal für die Bullen in der Aktie von Delivery Hero. Jetzt können sie nach all den Enttäuschungen in den letzten Monaten endlich eine größere Rally einleiten. Da sich die Stimmung an den Märkten zuletzt leicht gebessert hat, stehen die Chancen dafür gar nicht schlecht.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)