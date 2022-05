DGAP-DD: Zalando SE deutsch ^ Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 30.05.2022 / 17:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Zalando SE b) LEI 529900YRFFGH5AXU4S86 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 32.12 EUR 11786.21 EUR 32.12 EUR 674.42 EUR 32.21 EUR 120672.14 EUR 32.20 EUR 12558.00 EUR 32.16 EUR 3891.36 EUR 32.16 EUR 6464.16 EUR 32.16 EUR 6271.20 EUR 32.16 EUR 12156.48 EUR 32.18 EUR 7079.60 EUR 32.18 EUR 4344.30 EUR 32.18 EUR 2510.04 EUR 32.16 EUR 12960.48 EUR 32.13 EUR 2698.92 EUR 32.13 EUR 7164.99 EUR 32.13 EUR 3245.13 EUR 32.11 EUR 11784.37 EUR 32.14 EUR 2796.18 EUR 32.12 EUR 11788.04 EUR 32.14 EUR 2120.91 EUR 32.13 EUR 12145.14 EUR 32.09 EUR 11777.03 EUR 32.10 EUR 11554.20 EUR 32.06 EUR 3013.17 EUR 32.05 EUR 1955.05 EUR 32.05 EUR 11762.35 EUR 32.07 EUR 12282.81 EUR 32.07 EUR 4393.59 EUR 32.07 EUR 11769.69 EUR 32.09 EUR 10846.42 EUR 32.09 EUR 192.54 EUR 32.09 EUR 10621.79 EUR 32.09 EUR 11777.03 EUR 32.09 EUR 11777.03 EUR 32.09 EUR 4460.51 EUR 32.10 EUR 5007.60 EUR 32.08 EUR 11773.36 EUR 32.10 EUR 1348.20 EUR 32.10 EUR 11780.70 EUR 32.09 EUR 2246.30 EUR 32.09 EUR 2503.02 EUR 32.09 EUR 2470.93 EUR 32.09 EUR 4717.23 EUR 32.09 EUR 8921.02 EUR 32.09 EUR 994.79 EUR 32.10 EUR 11265.35 EUR 32.10 EUR 9468.03 EUR 32.06 EUR 2468.62 EUR 32.06 EUR 11060.70 EUR 32.06 EUR 7918.82 EUR 32.09 EUR 11777.03 EUR 32.06 EUR 7790.58 EUR 32.06 EUR 2757.16 EUR 32.06 EUR 2596.86 EUR 32.11 EUR 4848.61 EUR 32.17 EUR 10326.57 EUR 32.15 EUR 2893.50 EUR 32.16 EUR 11770.56 EUR 32.18 EUR 6821.10 EUR 32.17 EUR 11774.22 EUR 32.16 EUR 2122.56 EUR 32.16 EUR 2379.84 EUR 32.18 EUR 6564.72 EUR 32.18 EUR 6564.72 EUR 32.17 EUR 3280.83 EUR 32.16 EUR 11320.32 EUR 32.16 EUR 11768.73 EUR 32.15 EUR 11670.45 EUR 32.15 EUR 9805.75 EUR 32.13 EUR 11759.58 EUR 32.22 EUR 3511.98 EUR 32.22 EUR 3286.44 EUR 32.22 EUR 2126.52 EUR 32.23 EUR 3513.07 EUR 32.22 EUR 6571.86 EUR 32.21 EUR 3059.95 EUR 32.21 EUR 4638.24 EUR 32.21 EUR 4638.24 EUR 32.21 EUR 9791.84 EUR 32.21 EUR 7150.62 EUR 32.21 EUR 2351.33 EUR 32.24 EUR 1225.12 EUR 32.44 EUR 5255.28 EUR 32.37 EUR 11394.24 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 32.14 EUR 686348.35 EUR e) Datum des Geschäfts 24.05.2022; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) MIC: BEUP --------------------------------------------------------------------------- 30.05.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlin Deutschland Internet: https://corporate.zalando.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 75501 30.05.2022 °