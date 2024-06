EQS-DD: SYNBIOTIC SE: Frank Otto, Übertragung von 10.500 Aktien an einen Gläubiger zum Ausgleich einer Gesamtforderung in Höhe von EUR 74.030,17. Der Gläubiger beabsichtigt, die Aktien nach ...

Übertragung von 10.500 Aktien an einen Gläubiger zum Ausgleich einer Gesamtforderung in Höhe von EUR 74.030,17. Der Gläubiger beabsichtigt, die Aktien nach der Übertragung zur Befriedigung dieser Forderung über die Börse zu veräußern. Überschreitet der Erlös aus der Veräußerung die Höhe der Gesamtforderung, wird der Mehrerlös an den Meldepflichtigen überwiesen. Unterschreitet der Erlös die Höhe der Gesamtforderung, bleibt die Differenz als Forderung gegen den Meldepflichtigen bestehen.