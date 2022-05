DGAP-News: EPTI AB: EPTI veröffentlicht Quartalsbericht für Q1 2022 (deutsch)

EPTI AB: EPTI veröffentlicht Quartalsbericht für Q1 2022 ^ DGAP-News: EPTI AB / Schlagwort(e): Zwischenbericht EPTI AB: EPTI veröffentlicht Quartalsbericht für Q1 2022 (News mit Zusatzmaterial) 31.05.2022 / 10:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Konzern - Erstes Quartal 2022 (verglichen mit dem ersten Quartal 2021) * Der NAV steigt um 1 % auf 843 962 TSEK (836 178) * Der NAV/Aktie betrug 8,28 SEK (8,79) * Die Betriebserträge des Konzerns stiegen um 348 % auf 62 588 TSEK (13 977) * Das EBITDA betrug -12 013 TSEK (2 102) EPTI Core AB - Erstes Quartal 2022 (verglichen mit dem ersten Quartal 2021) * Die Einnahmen stiegen um 330 % auf 45 681 TSEK (13 840) * Das EBITDA betrug 6 517 TSEK (4 896) * Die EBITDA-Marge betrug 14 % (35) EPTI Incubation AB - Erstes Quartal 2022 (verglichen mit dem ersten Quartal 2021) * Die Einnahmen stiegen um 510 % auf 21 583 TSEK (4 836) * Das EBITDA betrug -9 605 TSEK (-2 430) * Die EBITDA-Marge betrug -45 % (-50) NAV-Änderung nach Ablauf des Zeitraums Die Gesellschaft schätzt, dass das NAV nach Ablauf des Zeitraums um 88 MSEK auf 932 MSEK steigt, was auf den Erwerb von Adhype und Immomer durch die Gesellschaft zurückzuführen ist. "Ich freue mich darüber und bin ebenso stolz darauf, ein weiteres Quartal mit hoher Aktivität und neuen operativen Fortschritten präsentieren zu können. EPTIs Ökosystem wächst schnell, während wir beharrlich unsere kommunizierte Erwerbsstrategie verfolgen. Um unsere Strategie weiter zu verdeutlichen, haben wir drei neue Geschäftsbereiche eingeführt: Core, Incubation und Growth." Auszug aus Arli Mujkics Kommentar Berichtigung zum Jahresabschlussbericht 2021 Die Gesellschaft hat Abweichungen hinsichtlich der Bilanzierungsprinzipien (K3) im Jahresabschlussbericht 2021 bemerkt, die sich auf die Abschlussbilanzen und das Gesamtjahresergebnis für 2021 auswirken. Die Änderungen wurden im Quartalsbericht für das erste Quartal 2022 berücksichtigt. Für weiteren Informationen siehe bitte Seite 19. Für weitere Informationen wenden Sie sich gern an: Arli Mujkic, CEO, EPTI AB E-mail: arli@epti.com Telefon: +49 176 626 999 64 Adam Bäckström, CFO, EPTI AB E-mail: adam@epti.com Telefon: +46 73 026 68 26 Über EPTI AB, Stockholm EPTI AB, gegründet 2017 in Stockholm ist eine Beteiligungs- und Servicegesellschaft in den stark wachsenden Bereichen Gaming, Fintech, Marketplaces, SaaS sowie Digitalisierung/IT Services. Gemäß dem Leitsatz "We empower innovation - A company builder for founders, by founders" investiert EPTI schwerpunktmäßig in Mehrheitsbeteiligungen mit einem aktiven "hands-on Ansatz bzw. gründet und finanziert zusammen mit erfolgreichen Entrepreneuren joint ventures in den stark wachsenden Bereichen der Digitalisierung von Unternehmensprozessen und Endverbraucheranwendungen. Die besondere Stärke der EPTI Gruppe besteht darin, Wachstumsunternehmen state-of-the-art Technologien, IT/SW-Personalressourcen sowie Managementexecution und Marketingservices zur Seite zu stellen um innovative Unternehmen und zukünftige Gamechanger / Marktführer zu entwickeln. Derzeit umfasst das Beteiligungsportfolio mehr als 25 Gesellschaften in sieben europäischen Ländern, von denen die rd. 200 Mitarbeiter und IT-Spezialisten in Mehrheitsbeteiligungen organisiert sind Certified Adviser der Gesellschaft ist Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se --------------------------------------------------------------------------- Zusatzmaterial zur Meldung: Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7fd7daf32324d9099010af92ae7a1e18 Dateibeschreibung: EPTI Zwischenbericht Q1 2022 --------------------------------------------------------------------------- 31.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: EPTI AB Linnegatan 87A 11523 Stockholm Schweden Telefon: +46 730266826 E-Mail: adam@epti.com Internet: https://epti.com/ ISIN: SE0013774668 WKN: A2P4CT Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; Stockholm EQS News ID: 1363077 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1363077 31.05.2022 °