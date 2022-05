IRW-News: ParcelPal Logistics Inc.: ParcelPal Logistics Inc. berichtet über Rekordergebnisse im ersten Quartal 2022: Umsatzwachstum von 125 % und Fortsetzung der Rekordmargen

IRW-PRESS: ParcelPal Logistics Inc.: ParcelPal Logistics Inc. berichtet über Rekordergebnisse im ersten Quartal 2022: Umsatzwachstum von 125 % und Fortsetzung der Rekordmargen

Vancouver, British Columbia - 31. Mai 2022 - ParcelPal Logistics Inc. (ParcelPal oder das Unternehmen), (OTC:PTNYF) (CSE:PKG) (FWB:PT0) freut sich, seine Rekordergebnisse für das 1. Quartal 2022 bekannt zu geben, in dem ein Umsatzwachstum von 125 % (auf rund 2,7 Mio. Dollar), anhaltend hohe Rekordmargen sowie ein Rückgang des Nettoverlustes um 74 % (im Vergleich zum 1. Quartal 2021) verbucht werden konnten. Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass es sich in puncto Umsatz um das zweitbeste Quartal in der Geschichte des Unternehmens handelt, das lediglich vom 4. Quartal 2021 (mit 3,2 Millionen Dollar) übertroffen wurde. Nachdem das erste Quartal aus historischer Sicht jenes mit der langsamsten Entwicklung ist, gehen wir davon aus, dass sich der Aufwärtstrend im Laufe der weiteren Expansion fortsetzen wird.

Überblick

Im 1. Quartal 2022 setzte das Unternehmen seine Expansion in neue geografische Gebiete fort und erzielte das zweitbeste Umsatzquartal aller Zeiten (nach dem bereits erwähnten 4. Quartal 2021), das mit einem Umsatzwachstum von 125 % auf rund 2,7 Mio. Dollar überraschte (gegenüber 1,2 Mio. Dollar im 1. Quartal 2021). Mit unseren Margen lagen wir weiterhin auf hohem Niveau und erzielten 15,4 % (gegenüber 0,3 % im 1. Quartal 2021). Darüber hinaus konnte das Unternehmen seinen Nettoverlust gegenüber dem 1. Quartal 2021 (1.392.616 Dollar) um 74 % auf 359.215 Dollar senken.

Unser Rekordumsatzwachstum, die anhaltend hohen Margen und die deutlich geringeren Verluste sind zum Großteil auf unsere Expansion in die Vereinigten Staaten, den größten Verbrauchermarkt der Welt, zurückzuführen.

Dank der Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um unseren Umsatz zu erhöhen, unsere operativen Margen zu steigern und unsere Klientel zu diversifizieren, ist unser Unternehmen nun noch besser in der Lage, unseren Kunden eine entsprechende Wertschöpfung zu bieten, erläutert Rich Wheeless, CEO von ParcelPal. Hoffentlich findet der anhaltend positive Trend in unserer finanziellen Performance allseits Beachtung. Der massive Rückgang unseres Nettoverlustes stimmt mich sehr optimistisch. Aus meiner Sicht wird sich dieser Trend fortsetzen, wenn das Unternehmen im laufenden und in den kommenden Quartalen in weitere neue und gewinnträchtige Märkte expandiert.

Wir haben noch viel Arbeit vor uns und werden auch weiterhin alles tun, um unser Kerngeschäft zu stärken, so Rich Wheeless, CEO von ParcelPal. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir den von mir erstellten Expansions- und Wachstumsplan für das Unternehmen umsetzen, der eine laufende Expansion durch organisches Wachstum, strategische Transaktionen und/oder weitere Übernahmen vorsieht.

Wichtige Finanzdaten für das 1. Quartal 2022:

Vergleich 31. März 2022 vs. 31. März 2021 - Wichtigste Finanzdaten:

- Rekordumsatz im 1. Quartal 2022 und Zuwachs von 125 % auf 2.673.673 Dollar (gegenüber 1.188.918 Dollar im 1. Quartal 2021). In puncto Umsatz ist dies das zweitbeste Quartal des Unternehmens seit seiner Gründung (das 4. Quartal 2021 war mit 3,2 Mio. Dollar das umsatzstärkste Quartal überhaupt).

- Rekordmargen von 15,4 % im 1. Quartal 2022 (ein Plus gegenüber 0,3 % im 1. Quartal 2021).

- Die Honorare für Führungskräfte und Direktoren gingen aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen auf 126.846 Dollar zurück (1. Quartal 2021: 191.155 Dollar).

- Die Vergütungen auf Aktienbasis sanken auf null (1. Quartal 2021: 222.852 Dollar), da das Unternehmen seine Marketingaktivitäten reduzierte, um Barmittel einzusparen und sich auf das operative Wachstum zu konzentrieren.

- Per 31. März 2022 beliefen sich die Barmittel auf 263.071 Dollar (31. Dezember 2021: 551.961 Dollar) und der Wert der Fahrzeugflotte und Nutzungsrechte auf 501.645 Dollar (31. Dezember 2021: 652.353 Dollar). Bemerkenswert ist, dass uns eine bis dato ungenutzte Eigenkapitalfazilität in Höhe von 5 Mio. Dollar zur Verfügung steht, die wir im Dezember 2020 implementiert haben.

- Während des Quartals zum 31. März 2022 ging der Nettoverlust des Unternehmens um 74 % auf 359.215 Dollar zurück (gegenüber 1.392.616 Dollar im 1. Quartal 2021).

- Der für den Betrieb aufgewendete Netto-Cashflow sank im 1. Quartal 2022 auf 300.000 Dollar (gegenüber 708.000 Dollar im 1. Quartal 2021).

Höhepunkte des 1. Quartals 2022:

- Am 24. März 2022 unterzeichnete das Unternehmen mit einem Neukunden, der mit Premium-Meeresfrüchten handelt, eine Vereinbarung über die Erbringung von Lieferdiensten. Dieser Neukunde ist derzeit in Westkanada tätig und liefert erstklassige Meeresfrüchte aus dem Atlantik direkt an den Endverbraucher.

Nach der am 31. März 2022 endenden Periode kam es zu einer Reihe bemerkenswerter Ereignisse, darunter:

- Im Mai 2022 gaben wir unser Finanzergebnis für das Geschäftsjahr 2021 bekannt, das von Rekordumsätzen und Rekordmargen geprägt war.

Ausblick

Für das übrige Geschäftsjahr 2022 plant das Unternehmen vorrangig folgende strategischen Maßnahmen:

- Laufende Verbesserungen der operativen Performance und Diversifizierung unserer Klientel.

- Aufbau einer herausragenden, erstklassigen Marke mit Schwerpunkt auf Verträgen mit hochwertigen Partnern.

- Einsatz von Datenmaterial, Technologien und Inbound-Selling-Methoden zur Absatzsteigerung und Umsatzgenerierung.

- Laufende Expansion in die großen Märkte Kanadas sowie Schwerpunktsetzung auf die weitere Expansion in den Vereinigten Staaten, einschließlich Verträge mit margenstärkeren Neukunden.

Die vollständigen Finanzergebnisse für das Quartal entnehmen Sie bitte dem nicht testierten Geschäftsbericht und der Stellungnahme und Analyse der Unternehmensführung (Management Discussion & Analysis) für das am 31. März 2022 endende Quartal, die jeweils bei den kanadischen und US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter www.sedar.com und www.sec.gov nachgelesen werden können.

Über ParcelPal Logistics Inc.

ParcelPal ist ein in Vancouver (British Columbia) ansässiges Unternehmen, das auf Last-Mile-Lieferdienste und Logistiklösungen spezialisiert ist. Wir sind ein kundenorientiertes Kurier- und Logistikunternehmen, das Menschen und Unternehmen mit Hilfe eines Botendienstnetzes in den großen kanadischen Städten Vancouver, Calgary und Toronto und nun auch im Westen der Vereinigten Staaten verbindet. Zu unseren Vertikalmärkten zählen unter anderem Pharma & Gesundheit, Essen auf Rädern, der Einzelhandel und der Lebensmittelhandel.

Die Webseite von ParcelPal finden Sie unter: www.parcelpal.com

Diese von der Unternehmensführung erstellte Pressemeldung wurde weder von der Canadian Securities Exchange (CSE), noch von der Securities and Exchange Commission, noch von irgendeiner anderen Wertpapieraufsichtsbehörde geprüft. Es wird von diesen daher auch keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Meldung übernommen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine ausführlichere Beschreibung aller hier erwähnten Punkte finden Sie in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, der bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, sowie in unserer MD&A, die auf der Sedar-Webseite eingesehen werden kann. Beide wurden am gleichen Tag wie diese Pressemitteilung veröffentlicht.

OTC - Symbol: PTNYF

CSE - Symbol: PKG

FWB - Symbol: PT0

Kontakt:

Kontakt für Investoren

info@parcelpal.com

T: (587) 883-9811

Unternehmenskontakt

Bruce Nurse, Director of Investor Relations

ParcelPal Logistics Inc.

bruce.nurse@parcelpal.com

T: (303) 919-2913

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion und das zukünftige Potenzial von ParcelPal. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig anhand von Begriffen wie wird, kann, sollte, beabsichtigt, erwartet, geht davon aus, plant und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem das Risiko, dass die geplante Transaktion nicht abgeschlossen wird, beispielsweise weil die endgültigen Dokumente nicht unterzeichnet werden, die Due-Diligence-Prüfung nicht zufriedenstellend ausfällt oder die CSE keine Genehmigung erteilt, sowie das Risiko, dass ParcelPal nicht erfolgreich ist, unter anderem aufgrund allgemeiner Risiken in Bezug auf die Branche für mobile Anwendungen, der Unfähigkeit von ParcelPal, sich am Markt durchzusetzen, und möglicher Anfechtungen des von ParcelPal genutzten geistigen Eigentums. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen.

Das Unternehmen kann nicht gewährleisten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen eintreffen werden. Daher werden die Leser darauf hingewiesen, dass sie sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, können sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen wird die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur insoweit überarbeiten oder öffentlich aktualisieren, wie dies nach dem kanadischen Wertpapierrecht ausdrücklich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66018

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66018&tr=1

