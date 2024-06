Der Dax startete am Vormittag sehr bullisch in den Handelstag und kletterte noch am Vormittag auf ein neues Wochenhoch bei 18.785 Punkten. Nach der EZB-Zinssenkung am Nachmittag wurde das Gros der Zugewinne wieder abgegeben, der Index ging mit einem überschaubaren Plus von 70 Punkten bei 18.646 Punkten aus dem Handel, gut 140 Punkte unterhalb des Tageshochs.

Erwartete Zinssenkung

Die EZB senkt nach ihrer beispiellosen Serie von Leitzinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation wieder die Zinsen im Euroraum. Nach knapp neun Monaten auf Rekordhoch verringern die Euro-Währungshüter den Einlagenzins, den Banken für geparkte Gelder erhalten, um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent.

Zugleich wird der Zins, zu dem sich Kreditinstitute frisches Geld bei der Notenbank besorgen können, auf 4,25 Prozent gesenkt.

SAP Tagesgewinner

Zu nicht geringem Teil geht das Dax-Plus auf das Konto der SAP-Aktien, die als Schwergewicht im Index um 3,5 Prozent stiegen und sich auf ein Rekordhoch zubewegten. Auf seiner jährlichen Kundenmesse habe SAP ermutigende Wachstumsziele ausgegeben, schrieb Analyst Nay Soe Naing von der Berenberg Bank. Und damit die Markterwartungen übertroffen.

Nemetschek legt sechs Prozent zu

Auch in der zweiten Reihe waren die Aktien eines Software-Unternehmens gesucht. Nemetschek stiegen an der Spitze des MDax um 6 Prozent und erreichten ein Hoch seit Anfang 2022. Der Anbieter von Bausoftware will das internationale Geschäft mit dem Kauf des US-Softwareunternehmens GoCanvas ausbauen.

Wechsel in den Indizes

Änderungen gibt es in der Besetzung von Aktienindizes. In den MDax steigen die Papiere von Tui, Rational und Traton auf. Tui und Traton zeigten gleichwohl Kursschwäche. Den Index verlassen müssen dagegen Morphosys, SMA Solar und Sixt. Im Leitindex Dax bleibt derweil wie erwartet alles beim alten. (mit Material von dpa-AFX)