Mobimo Holding AG: Aktuelle ESG-Berichterstattung von Mobimo

31.05.2022 / 18:30



Medienmitteilung Aktuelle ESG-Berichterstattung von Mobimo



Luzern, 31. Mai 2022 – Mobimo publiziert ihren Nachhaltigkeitsbericht 2021. Die Höhepunkte des Berichtsjahres waren die Definition des CO₂-Absenkpfads und der ausgezeichnete zweite Platz beim Swiss Arbeitgeber Award.



Mit dem Nachhaltigkeitsbericht 2021 berichtet Mobimo bereits zum elften Mal in Folge über ihre Nachhaltigkeitsleistung rund um die Dimensionen Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG). Sie folgt dabei dem Reporting Framework von GRI (Global Reporting Initiative). Einen besonderen Fokus legte Mobimo im Jahr 2021 auf die Umweltleistung des Anlageportfolios: Mit den Massnahmen des Ende November 2021 vorgestellten CO₂-Absenkpfads wird die Gesellschaft ihre CO₂-Emissionen weiterhin kontinuierlich reduzieren, um im Jahr 2050 ein CO₂-neutrales Anlageportfolio zu halten (siehe Seite 23 des Nachhaltigkeitsberichts). Mobimo wird dieses ambitionierte Ziel mit Sanierungen und Optimierungen im Bestand und dem Übergang von Eigenentwicklungen in das Anlageportfolio erreichen. Dazu kommt die Erhöhung der Stromeigenproduktion mittels 10‘000 m² zusätzlicher Photovoltaikanlagen bis ins Jahr 2030 beziehungsweise 25‘000 m² bis ins Jahr 2050. Die weiteren Höhepunkte der Nachhaltigkeitsleistung waren die Reduktion der Emissionsintensität auf 15kg CO₂eq/m² (Vorjahr 16kg CO₂eq/m²), die Zertifizierung des Mattenhofs als 2000-Watt-Areal (siehe Seite 27) sowie der zweite Rang beim renommierten Swiss Arbeitgeber Award (siehe Seite 37). Dieser zeichnet die Arbeitgeberattraktivität von Schweizer Unternehmen aus. Das für die Nachhaltigkeitsstrategie, deren Umsetzung und die ESG-Berichterstattung zuständige Komitee des Verwaltungsrats heisst neuerdings Investment and Sustainability Committee (vormals Immobilien-Ausschuss). Damit trägt Mobimo der Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit Rechnung und bringt die gelebte Integration von ESG in die strategische Führungsebene zum Ausdruck. ›› Den vollständigen Nachhaltigkeitsbericht 2021 sowie ein Faktenblatt zu ESG bei Mobimo finden Sie auf: www.mobimo.ch > Über uns > Nachhaltigkeit



www.mobimo.ch Über Mobimo: Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 3,6 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

