DGAP-News: Schaeffler AG: Schaeffler zeigt Robotik, nachhaltiges Engineering und Wasserstoff (deutsch)

^ DGAP-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Sonstiges Schaeffler AG: Schaeffler zeigt Robotik, nachhaltiges Engineering und Wasserstoff 01.06.2022 / 13:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- __TOKEN__0__0__ - Neue Entwicklungen für Automatisierung und Digitalisierung der Industrie stoßen auf großes Interesse - Lösungen für die Robotik und nachhaltiges Engineering für die Lebensmittel- und Verpackungsindustrie - Hohes Interesse am strategischen Geschäftsfeld Wasserstoff Schweinfurt/Hannover | 1. Juni 2022 | Auf der Hannover Messe 2022, Weltleitmesse der Industrie, liegt der Fokus des global tätigen Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler auf neuen Lösungen für die Robotik sowie die Lebensmittel-, Getränke- und Verpackungsindustrie. Außerdem stellt Schaeffler seine Entwicklungen im Bereich Wasserstoff vor, die sich auch der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck, während seines Rundgangs erläutern ließ. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, zog eine positive erste Bilanz: "Die Hannover Messe hat sich als Live-Event zurückgemeldet und einmal mehr unterstrichen, dass sie die führende Leitmesse für die produzierende Industrie ist. Das große Interesse und der Austausch mit unseren Kunden und dem Fachpublikum haben uns gezeigt, dass wir auf die richtigen Themen setzen. Das gilt sowohl für Robotik, nachhaltiges Engineering und auch das Thema Wasserstoff." Dr. Stefan Spindler, Vorstand Industrial der Schaeffler AG, ergänzte: "Unser Fokus auf die Themen Robotik und nachhaltiges Engineering für die Lebensmittel- und Verpackungsindustrie spiegelt die aktuellen Trends der Branche wider. Wir unterstützen damit unsere Kunden in dem Bestreben, ihre Produktion effizienter und nachhaltiger zu gestalten und somit auch, die Energiewende voranzutreiben." Neue Maßstäbe im Geschäftsfeld Robotics Die Robotik ist für Schaeffler ein Wachstumsfeld mit großem Potenzial. Die produzierende Industrie benötigt Leichtbauroboter, die mit hoher Dynamik und Präzision agieren. Schaeffler präsentierte ein innovatives Lösungspaket, bestehend aus zwei Baureihen von Präzisionswellgetrieben für Leichtbauroboter und Cobots. Neue, sensorisierte Getriebe bieten zudem technische Vorteile gegenüber anderen Sensorlösungen. Das neue Präzisionsplanetengetriebe-Portfolio der sogenannten PSC-Baureihe ("precision, silence, consistency") für Industrieroboter zeichnet sich im Vergleich zum Marktstandard durch ein um Faktor zehn geringeres Verdrehspiel und eine um Faktor drei verlängerte Gebrauchsdauer aus. Nachhaltiges Engineering für die Lebensmittel-, Getränke- und Verpackungsindustrie In Hannover zeigte Schaeffler anhand von Praxisbeispielen und Entwicklungsprojekten das Potenzial eines nachhaltigen Engineerings auf. Zustandsüberwachungssysteme des Schaeffler Lifetime Solutions Portfolios, wie OPTIME und der intelligente Schmierstoffgeber OPTIME C1, helfen, die Lebensdauer von Industrieanlagen zu verlängern und Betriebskosten sowie Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Energiewende mit grünem Wasserstoff Zum Thema Produktion und Nutzung von Wasserstoff stellte Schaeffler seine Lösungen entlang der gesamten Energiekette vor: Von der Gewinnung regenerativer Energie über die industrielle Herstellung von grünem Wasserstoff mittels Elektrolyse bis hin zur Nutzung des Wasserstoffs in Brennstoffzellen. Am Dienstag, 31. Mai 2022 besuchte Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, den Schaeffler-Stand. Der Grünen-Politiker traf sich auf der Hannover Messe mit Akteuren, die in der Energieversorgung von morgen eine Schlüsselrolle einnehmen. Am Stand von Schaeffler informierte sich Vizekanzler Habeck über Lösungen in den Bereichen Windkraft und Wasserstofftechnologie. Schaeffler arbeitet bereits erfolgreich an hochmodernen Elektrolysestacks, die die Entwicklung der Wasserstoffindustrie maßgeblich vorantreiben werden. Schaeffler Gruppe - We pioneer motion Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO-effiziente Antriebe, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von rund 13,9 Milliarden Euro. Mit zirka 83.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.800 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2021 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz drei im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. 