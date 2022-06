INFINEON - Das Zielgebiet ist erreicht

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 29,030 € (XETRA)

Die Verteidigung der Unterstützung bei 25,76 EUR hat den Bullen alles abverlangt, ist jedoch wie schon im März auch Anfang Mai gelungen. Seither wurde die Aktie, die sich seit einem guten halben Jahr in einem mittelfristigen Abwärtstrend befindet, in einer dreiteiligen Erholung an das Widerstandscluster bei 30,19- 30,21 EUR gehoben worden.

Anfang der Woche erfolgte der erste Ausbruchsversuch, der aber noch nicht von Erfolg gekrönt war. Jetzt könnte es nach der laufenden Korrektur ausgehend von 28,33 bis 28,75 EUR direkt zum nächsten Anlauf kommen. Sollte dieser gelingen, könnte die Aktie dynamisch bis 31,80 und 32,47 EUR klettern und dort der übergeordnete Abwärtstrend fortgeführt werden.

Sollte dieser allerdings schon mit dem Hoch vom Montag gestartet worden sein, wäre selbst ein Anstieg bis 30,21 EUR eine Herausforderung. Denn in diesem Fall könnte es nach einem kurzen Aufbäumen direkt zum Bruch der 28,33-EUR-Marke und einem Absturz in Richtung 27,00 und 26,38 EUR kommen. Ein erneutes Unterschreiten der 25,76-EUR-Marke dürfte in der Folge auch zu einem Abverkauf bis 23,00 - 23,38 EUR führen.

Charttechnisches Fazit: Ein Anstieg über 30,23 EUR würde bei der Infineon-Aktie neue Kräfte freisetzen und Zugewinne bis 32,47 EUR ermöglichen. Misslingt ein Ausbruchsversuch über 30,23 EUR erneut, könnte dagegen der Abwärtstrend reaktiviert werden und ein neues Jahrestief folgen.

Infineon Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser Tradingdepot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)