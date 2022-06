LINDE - Heute Dividendenabschlag

Linde PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 298,700 € (XETRA)

In der Linde-Aktie kommt es heute zum Dividendenabschlag. Er beträgt 1,17 EUR je Aktie.

Die Aktie befindet sich seit dem Tief vom 24. Februar 2022 bei 244,00 EUR wieder in einer Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung führte die Aktie bis 21. April 2022 auf ein Hoch bei 305,25 EUR und damit fast an das Allzeithoch bei 309,35 EUR. Am 27. Mai kletterte de Wert über das Hoch aus dem April, einen Tag später stellte sich aber das Allzeithoch als zu hohe Hürde heraus.

In den letzten Tag gab der Wert leicht nach, er notiert aktuell deutlich unter der Marke bei 305,25 EUR. Er macht aber den Dividendenabschlag bereits wieder wett und notiert leicht im Plus.

Kaufwelle trotz Abschlag?

Das Scheitern am Widerstand bei 309,35 EUR ist sicherlich kein positives Zeichen. Aber der Verkaufsdruck seitdem ist moderat. Die Aktie kann offenbar ein sehr kurzfristiges log. 38,2 % Retracement bei 296,97 EUR verteidigen. Solange sie über dieser Marke notiert, besteht die Chance auf einen erneuten Angriff auf das Allzeithoch. Im Falle eines Ausbruchs darüber ergäbe sich Potenzial in Richtung 340-345 EUR.

Ein Rückfall unter 296,97 EUR wäre aber unschön und würde auf einen erneuten Test des Unterstützungsbereichs um 280,22-279,75 EUR hindeuten.

Fazit: Die Bullen haben trotz der schwachen letzten Tage kurzfristig noch ihre Chancen. Aber dafür sollte nach unten nicht mehr viel passieren.

