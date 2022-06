Rémy Cointreau will eine Sonderdividende ausschütten

Die französische Unternehmensgruppe Rémy Cointreau (ISIN: FR0000130395) will ihren Aktionären eine ordentliche Dividende in Höhe von 1,85 Euro für das Geschäftsjahr 2021/22 ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Im Vorjahr lag die ordentliche Dividende ebenfalls bei 1,85 Euro. Zusätzlich soll eine Sonderdividende in Höhe von 1 Euro ausbezahlt werden. Ex-Dividenden Tag ist der 27. Juli 2022. Auszahltag ist ab dem 3. Oktober 2022.

Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 175,10 Euro und der geplanten ordentlichen Dividende entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,06 Prozent. Die Hauptversammlung ist für den 21. Juli 2022 geplant.

Im letzten Geschäftsjahr (Ende März 2022) betrug der Umsatz 1,31 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,01 Mrd. Euro). Auf organischer Basis war dies ein Zuwachs um 27,3 Prozent. Der Nettogewinn auf bereinigter Basis stieg von 148,2 Mio. Euro auf 228,1 Mio. Euro.

Zu Remy Cointreau gehören Marken wie Rémy Martin, Cointreau, St-Rémy oder Metaxa. Es werden rund 1.850 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de