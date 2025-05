Original-Research: Berentzen-Gruppe AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG 08.05.2025 / 16:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Einstufung von Montega AG zu Berentzen-Gruppe AG Unternehmen: Berentzen-Gruppe AG ISIN: DE0005201602 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.05.2025 Kursziel: 10,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA Stabiler Jahresauftakt - Fokusmarken liefern klare Wachstumssignale Die Berentzen-Gruppe AG hat am 07.05. die Ergebnisse für Q1/2025 veröffentlicht und den positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr bestätigt. [Tabelle] Berentzen ist solide ins neue Geschäftsjahr gestartet. Zwar lag der Konzernumsatz in Q1 mit 39,0 Mio. EUR um 4,7% unter dem Vorjahreswert, allerdings war dieser Rückgang auf zwei Sondereffekte zurückzuführen: Zum einen entfielen Erlöse in Höhe von 1,85 Mio. EUR infolge des Verkaufs des Produktionsstandorts Grüneberg, zum anderen war Q1/24 durch den frühzeitigen Ostertermin umsatzseitig begünstigt. Das bereinigte EBITDA lag mit 3,3 Mio. EUR ebenfalls leicht unter dem Vorjahr. Erfreulicherweise konnte die EBITDAMarge auf 8,1% (Q1/24: 7,9%) gesteigert werden. Im Segment Spirituosen wurde trotz leicht rückläufiger Absatzmengen ein Umsatzplus von 2,7% auf 25,4 Mio. EUR erzielt. Wesentlicher Treiber war die Fokusmarke Berentzen, die mit einem Umsatzanstieg von 10,5% besonders stark performte. Maßgeblicher Erfolgsfaktor war das starke Nachfragewachstum bei den Fruchtlikören im Mini-Format im Zusammenhang mit der Kanevalssaison. Die zweite große Spirituosenmarke Puschkin musste dagegen einen Umsatzrückgang von 8,6% hinnehmen, vor allem im Bereich der Likörvarianten. Im Segment alkoholfreie Getränke lag der Gesamtumsatz aufgrund des GrünebergEffekts erwartungsgemäß unter Vorjahr (-19,8%), wobei sich die Fokusmarke Mio Mio mit einem deutlichen Umsatzwachstum von 8,7% auf 5,1 Mio. EUR positiv abheben konnte. Die im Februar eingeführte 0,33l-Dose erwies sich früh als wirksames Instrument zur Erweiterung der Absatzkanäle, insbesondere im Hinblick auf Convenience Stores sowie potenzielle Auslandsmärkte, wo Pfandsysteme bislang Markteintritte erschwerten. Ausblick bestätigt - Fokus auf Markenstärkung und Profitabilität: Die Guidance für das Gesamtjahr 2025 wurde bestätigt. Nach wie vor werden Erlöse zwischen 180 und 190 Mio. EUR und ein EBITDA zwischen 19 und 21 Mio. EUR erwartet. Neben anhaltenden Innovationsimpulsen, etwa durch Smoothie-Neuprodukte und das neue Dosenformat, soll auch das erweiterte Werbebudget (2025: 5,0 Mio. EUR; Vj: 3,5 Mio. EUR), u.a. durch gezielte TV-Kampagnen, Wachstumsimpulse generieren. Die Umsetzung der strategischen Wachstumsagenda 'Berentzen 2028' schreitet damit u.E. planmäßig voran. Fazit: Trotz eines durch Einmaleffekte geprägten Umsatzrückgangs in Q1/25 bleibt die operative Entwicklung positiv. Die Fokusmarken Berentzen und Mio Mio zeigen deutliches organisches Wachstum, gestützt durch Innovation und gezielte Vertriebsmaßnahmen. Die Ergebnisqualität (steigende Marge, verbesserter Produktmix) unterstreicht die Fortschritte auf dem Weg zu mehr Profitabilität. Wir bestätigen unsere Ergebnisschätzungen ebenso wie unser Kursziel von 10,00 EUR und erneuern unser Kaufen-Votum. 