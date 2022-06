Drei Fragen an Bernecker: Ihre Einschätzung zum EU-Öl-Embargo, die Chancen für eine Sommer-Rally und ob Aixtron ein solides Investment für Krisen-Zeiten darstellt

In unserer heutigen Ausgabe fragen wir nach einem Wasserstand zur Inflationsgefahr insbesondere durch die Lage an den Öl-Märkten, wie die Chancen für eine Sommer-Rally stehen und ob Aixtron derzeit Chancen bietet.

onvista-Redaktion: Das EU-Öl-Embargo wurde beschlossen und sogleich steht die Inflationsangst aufgrund steigender Rohstoffpreise an der Börse wieder auf der Agenda. Wird die Kursabwärts- und Preisaufwärts-Spirale nun wieder in Gang gesetzt?

Das EU-Ölembargo ist ein politischer Flop. Die Araber kündigten an, eventuelle Engpässe im Ölmarkt mit einer höheren Förderung auszugleichen. Indien, China und andere Asiaten übernehmen das Öl der Russen zu Sonderpreisen. Damit ist der beabsichtigte Effekt aufgehoben. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Aber: Zwischen Realität und politischen Absichten gibt es in Brüssel und Berlin deutliche Unterschiede.

onvista-Redaktion: JPMorgan hat zuletzt kurzfristige Chancen für die Aktienmärkte skizziert - Grund seien anstehende Portfolio-Rebalancings bei Hedgefonds, Pensionsfonds und anderen großen Investoren - Es liegt zwar derzeit viel Cash am Seitenrand, doch sind die großen Player aus Ihrer Sicht wirklich schon wieder bereit einzusteigen?

JPMorgan sieht kurzfristige Chancen für eine Sommer-Rally. Dem kann ich folgen. Insbesondere in der Tech-Szene nach mehr als 50 % Kursverlust für alle bekannten Namen der Mid Caps in diesem Sektor, so Nvidia, PayPal, Netflix und weitere 30 Titel, die hier zu nennen wären. Dieser Sektor hat nach den Berechnungen von S&P in den letzten sechs Monaten rd. 5,5 bis 6 Bio. $ verbrannt. Eine ganz genaue Abrechnung gibt es nicht. Daran orientieren sich natürlich alle Hedge-Funds, Pensionsfonds und Vermögensverwalter mit dem gleichen Denkansatz. Alle diese Titel haben ein gerundetes Erholungspotenzial von rd. 50 %. Also: Wer will, der kann.

onvista-Redaktion: Der Hightech-Maschinenbauer Aixtron läuft seit Anfang des Jahres konträr zum Markt - Analysten äußern sich zunehmend positiv und sehen eine wachsende Monopolstellung für das Unternehmen. Eignet sich Aixtron als ein Wert, um solide durch die schwierige Marktphase zu segeln?

Aixtron ist ein hochklassiges Unternehmen und führender Hersteller von MOCVD-Anlagen zur Synthese von Verbindungshalbleitern und anderen Multikomponentenmaterialien. Die Aktie gehört seit mehreren Wochen zu die Lieblingstiteln der Analysten. Zielumsatz für 2023 sind 550 Mio. € Umsatz. Das wäre eine Verdoppelung gegenüber 2020. Der Gewinntrend ist positiv, aber auf relativ bescheidener Ebene von knapp 1 € je Aktie als Konsens. Das ergibt ein KGV von 26. Ein Marktwert von über 3 Mrd. € wird damit ein Problem. Wer in dieser Situation kauft, geht in das Risiko einer technischen Korrektur, die bei Tagesumsätzen von lediglich 300.000 bis 350.000 Stück schon mal 10 oder 15 % Abschlag enthalten. Das ergäbe die nächste Kaufmöglichkeit, denn: Aixtron steht für technische Zukunft, aber eben nicht zu jedem Preis.

