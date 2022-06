Vizekanzler Habeck fliegt nach Israel

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) beginnt eine viertägige Nahost-Reise. Der Wirtschafts- und Klimaschutzminister trifft an diesem Montag in Jerusalem Vertreter der israelischen Regierung. Neben aktuellen politischen und wirtschaftlichen Fragen soll es dabei um eine Zusammenarbeit im Energie- und Klimabereich und bei Hochtechnologie gehen. Am Dienstag will der Grünen-Politiker weiter in die palästinensischen Gebiete und nach Jordanien reisen, wo er an einer jordanisch-deutschen Energiekonferenz teilnimmt./hrz/DP/he

