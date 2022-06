DGAP-News: MBH Corporation Plc: DER SCHOTTISCHE PARALYMPIONIKE NEIL FACHIE, OBE, SCHLIESST SICH DER MBH CORPORATION ALS NOVIZE IM VERWALTUNGSRAT AN

DGAP-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Personalie

MBH Corporation Plc: DER SCHOTTISCHE PARALYMPIONIKE NEIL FACHIE, OBE, SCHLIESST SICH DER MBH CORPORATION ALS NOVIZE IM VERWALTUNGSRAT AN



09.06.2022 / 11:28

[London, 9 Juni 2022]. MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, gibt heute bekannt, dass Neil Fachie, Träger des Order of the British Empire (OBE), als Board Apprentice in den Verwaltungsrat der Gruppe aufgenommen wurde. Fachie ist ein leistungsorientierter Business-Coach, der auf seinen Erfahrungen als erfolgreicher Radrennfahrer aufbaut. Der Paralympics-Sieger von 2012 und amtierende Weltmeister - und Weltrekordhalter im Tandem und fliegendem 200m Sprint - konnte bei seinen vierten Paralympischen Spielen in Tokio 2020 erneut paralympisches Gold gewinnen. Die MBH Corporation plc, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse sowie der US-amerikanischen Börse OTCQX in New York (MBHCF) notiert ist, erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die Gruppe in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. Der 38-jährige Fachie wurde in Aberdeen geboren und gab sein Paralympics-Debüt für Großbritannien in Peking 2008. Vier Jahre später wechselte er rechtzeitig zu den Spielen in London zum Bahnradsport und gewann Gold und Silber in den Tandem-B-Wettbewerben für Sportler mit Sehbehinderung. Fachie bewies seine Dominanz in diesem Sport und gewann zwischen 2009 und 2020 14 Goldmedaillen bei den Bahnweltmeisterschafen im Paracycling in den Disziplinen Tandem B Kilo und Sprint. MBH setzt sich seit langer Zeit für Vielfalt ein, sowohl auf Verwaltungsratsebene als auch bei den von der Gruppe erworbenen Unternehmen. Dies soll zum Ausdruck bringen, dass sich MBH als Unternehmerorganisation bewusst ist, dass der größte Fortschritt in der Geschäftswelt oft aus unerwarteten Quellen und Verbindungen erwächst. Das „Board Apprentice“-Programm wurde 2020 ins Leben gerufen, um dem Verwaltungsrat Zugang zu vielfältigeren Sichtweisen zu verschaffen und auch um Personen, die davon profitieren könnten, die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen im Verwaltungsrat zu sammeln. Callum Laing, Geschäftsführer der MBH Corporation plc, sagte: „Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats der MBH Corporation ist für den Gesamterfolg der Gruppe von entscheidender Bedeutung, und Neil bringt viele herausragende Qualitäten und Fähigkeiten mit, die der jetzige Verwaltungsrat zu schätzen wissen wird. Als Leistungssportler hat er auf höchstem Niveau Wettkämpfe bestritten und dabei viele Herausforderungen auf seinem paralympischen Weg gemeistert. Neils Erfahrung und sein Verständnis sowohl für den Sport als auch für die Wirtschaft werden für MBH zweifellos von großem Nutzen sein.“ Die komplette Zusammensetzung des Verwaltungsrates der MBH Corporation findet sich unter diesem Link: mbhcorporation.com/mbh-board

Über MBH Corporation PLC

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse sowie der US-amerikanischen Börse OTCQX® in New York (MBHCF) notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

www.mbhcorporation.com



IR- und Pressekontakt:

Nicolas Ferguson

MBH Corporation plc

mbhpr@thistlework.co

+65 9452 0613



