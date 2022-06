DGAP-News: Traumhaus AG plant Dividende von 0,60 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 (deutsch)

Traumhaus AG plant Dividende von 0,60 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021

Traumhaus AG plant Dividende von 0,60 Euro je Aktie für Geschäftsjahr 2021 Vorstandsvorschlag zum Beschluss in Hauptversammlung am 13.07.2022 Wiesbaden, den 9. Juni 2022: Der Vorstand der Traumhaus AG (Frankfurt, m:access, Xetra, ISIN: DE000A2NB7S2) wird auf der im Juli stattfindenden Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,60 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 vorschlagen. Auch in diesem Jahr planen die Hauptaktionäre, allen voran Otfried Sinner (Vorstandsvorsitzender / CEO) und Markus Wenner (Aufsichtsratsvorsitzender), auf einen Großteil ihres Dividendenanspruchs zu verzichten (Dividendenverzicht von 70%). "Auch in diesem Jahr möchten wir unsere Aktionäre mit einer Dividendenauszahlung konsequent weiter am Geschäftswachstum der Traumhaus beteiligen. Der Vorstand beabsichtigt, eine Erhöhung um 0,10 EUR auf 0,60 EUR in der HV zur Abstimmung zu bringen, was einer Steigerung von 20% gegenüber dem Vorjahr entspricht", bringt Vorstandsvorsitzender Otfried Sinner die Pläne auf den Punkt. Kontinuität und Stabilität sind laut CEO Otfried Sinner die Basis der Traumhaus, am Markt zu agieren: "Wir verfolgen weiter unseren Mix aus Value-Strategie und Dividendenpolitik. Durch den erneut geplanten Verzicht der Hauptaktionäre auf einen Großteil ihrer Dividende steigern wir den Wert des Unternehmens, während sich die Streubesitzaktionäre darüber hinaus wieder über eine sehr attraktive Dividende freuen können. Trotz der erneut widrigen Umstände durch die Covid-19-Pandemie 2021 konnten wir ein sehr starkes Wachstum bei hoher Profitabilität realisieren - und das auf Basis einer bodenständigen HGB-Bilanzierung. Traumhaus hatte bereits eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 19 % gemeldet. Die Gesamtleistung einschließlich sonstiger betrieblicher Erträge wuchs um rund 13 %. Das Konzern-EBITDA konnte um rund 42 % gesteigert werden. Die Eigenkapitalquote stieg 2021 auf 31,44 %, während sich die Bilanzsumme auf 117,5 Mio. EUR belief. Das Eigenkapital wuchs auf 36,9 Mio. EUR. Über Traumhaus AG Die Traumhaus AG mit Sitz in Wiesbaden ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel.