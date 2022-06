NIO - Zahlen der chinesische Tesla verfehlen die Erwartungen

Nio Inc. - WKN: A2N4PB - ISIN: US62914V1061 - Kurs: 20,380 $ (NYSE)

Die Zahlen kommen in der ersten Reaktion der Anleger nicht ganz so gut an. Aktuell verliert die Aktie rund 2 % an Wert im vorbörslichen Handel und notiert wieder unterhalb der 20 USD-Marke. Zwar konnte Nio im ersten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -0,13 USD die Analystenschätzungen treffen, jedoch lag der Umsatz mit 1,46 Mrd. USD unter den Erwartungen von 1,49 Mrd. USD (Quelle: Guidants News).

Abwärtstrendlinien im Weg

Mit den neuen Jahrestiefs Mitte Mai bestätigte die Aktie die Unterkante eines flachen Abwärtstrendkanals und startete eine Erholung. Mit dieser erreichte das Papier beinahe die Oberkanten des Kanals. Von hier aus wären jetzt kleinere oder größere Kursrücksetzer denkbar.

Gelingt dann früher oder später der nachhaltige Ausbruch über die Abwärtstrendlinien (aktuell 21,20 USD), entstehen Kaufsignale für weitere Erholungen bis 25,50 - 27,52 und später ggf. über 40 USD.

Kippt der Wert hingegen wieder deutlich unter 16,70 USD zurück, könnten tiefere Korrekturen folgen. Bei 14,10 - 14,40 USD findet sich eine erste Auffangzone, darunter wäre Platz bis 10,20 - 10,64 USD.

Fazit: Die erste Reaktion auf die Zahlen fällt verhalten, aber nicht dramatisch aus. Insbesondere nach der steilen Rally der letzten Wochen wären Kursrücksetzer aktuell normal. Augenmerk sollte auf die Trendkanaloberkanten gelegt werden, deren Bruch eine größere Bodenbildung ermöglichen und stärkere Erholungen einleiten könnte.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)