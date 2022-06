ZALANDO - Verkaufssignal wird ausgebildet

Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 33,020 € (XETRA)

Die Zalando-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 105,90 EUR vom 07. Juli 2021 in einer starken Abwärtsbewegung. Diese führte die Aktie bis 12. Mai 2021 auf ein Tief bei 29,91 EUR.

In den letzten Wochen erholte sich die Aktie, scheiterte aber mit einem Hoch bei 39,27 EUR am Abwärtstrend seit 02. Februar 2022. Diese Erholung fand in einer bärischen Flagge statt. Heute fällt die Aktie aus dieser Flagge nach unten raus.

Weitere Verkaufswelle

Etabliert sich die Zalando-Aktie unterhalb der Flagge, also unter 33,91 EUR, dann käme es zu einem Fortsetzungssignal für die Abwärtsbewegung der letzten Monate. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen auf 29,91 EUR und 27,33 EUR abfallen. Das mittelfristige Ziel würde bei 22,63 EUR liegen. Damit sich das Chartbild leicht aufhellt, müsste die Aktie zunächst über 33,91 EUR und später 39,27 EUR ansteigen. Dann wäre eine Erholung in Richtung 42,77 EUR und 50,34-51,38 EUR möglich.

Fazit: Das Chartbild der Zalando-Aktie macht ganz und gar keinen bullischen Eindruck. Die übergeordnete Abwärtsbewegung erhält heute vermutlich neue Nahrung.

