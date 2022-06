PROSIEBENSAT1 - Die Wochenkerze wird entscheidend

ProSiebenSat.1 Media SE - WKN: PSM777 - ISIN: DE000PSM7770 - Kurs: 9,874 € (XETRA)

Schon Anfang März hatte die Aktie von ProSiebenSat1 die Unterstützung bzw. das Kursziel bei 9,87 EUR auf Höhe der Oberseite der langfristigen Abwärtstrendlinie erreicht. Die anschließende, fulminante Erholung scheiterte ebenso krachend am früheren Tief bei 12,77 EUR. Seit Mitte März befindet sich der Wert wieder in einem Abwärtstrend, der schon Anfang Mai unter 9,69 und bis 9,15 EUR geführt hatte. Diese zentrale Unterstützung wird in der laufenden Woche weiteres Mal angegriffen.

Wochenschlusskurs unter 9,69 EUR würde Verkaufssignal liefern

Sollte sich der derzeitige Abwärtstrend verschärfen und zu einem Wochenschlusskurs unserer 9,69 EUR führen, wäre weiteres Verkaufssignal aktiviert. In diesem Fall wäre es fraglich, ob das Tief bei 9,10 EUR verteidigt werden kann. Weitere mittelfristige Abgaben an die 100 %-Projektion der ersten großen Abwärtswelle bei 8,31 EUR sowie das Tief vom Juli 2020 bei 8,19 € dürften folgen. Auf diesem Niveau wäre die ProSiebenSat1-Aktie aber hochinteressant für einen mittelfristigen Turnaround.

Entwarnung in der aktuell angeschlagenen Situation wäre dagegen erst gegeben, falls der Aktie in den kommenden Wochen ein Anstieg über das Zwischenhoch bei 10,47 EUR gelingen sollte. Ein solcher Ausbruch könnte eine mehrwöchige Erholung bis an die Abwärtstrendlinie auf Höhe von ca. 11,75 EUR nach sich ziehen.

ProSiebenSat.1 Chartanalyse (Wochenchart)

Passende Hebelprodukte auf Pro7 direkt im Pro7-Chart auswählen und sofort kaufen bzw. verkaufen? Das geht! Mit dem neuen KO-Zertifikate-Modus auf Guidants.

Traden Sie schon via Guidants? Ob Ihr Broker verfügbar ist, erfahren Sie hier!

Eine ausführliche Anleitung zum (Hebelprodukt-)Handel aus dem Chart finden Sie auch hier.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)