BMW - Ausbruchsversuch misslungen

Die BMW-Aktie befand sich vor wenigen Tagen noch in einer sehr guten Ausgangslage für eine weitere Rally. Allerdings konnte sie diese Ausgangslage nicht nutzen.

Nach dem Tief bei 67,58 EUR vom 07. März, mit dem Automobilwert auf den gebrochenen Abwärtstrend ab März 2015 zurückgesetzt hatte, erholte sich der Aktienkurs schnell auf 83,47 EUR. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung kam es am 02. Juni 2022 zum Ausbruch über 83,47 EUR. Dieser Ausbruch wurde aber schon einen Tag später wieder zurückgenommen.

Zuletzt hielt sich der Wert in der Nähe des Widerstandsbereichs um 83,47 EUR auf. Aber am Freitag kam es deutlich unter Druck. Dies setzt sich heute Vormittag fort. Die Aktie reißt ein Abwärtsgap zwischen 80,19 EUR und 79,61 EUR.

Verkaufswelle läuft schon

Nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch über 83,47 EUR stehen die Bullen in der BWM-Aktie massiv unter Druck. Ein Rückfall in den Unterstützungsbereich um 75,11 EUR - 74,28 EUR ist kaum zu vermeiden. Ein Rückfall unter diese Zone würde auf weitere Abgaben in Richtung 67,58 EUR hindeuten.

Ein stabiler Ausbruch über 83,47 EUR würde weiterhin die Chance zu einer größeren Rally eröffnen. Ein Anstieg bis zunächst 88,70-90,95 EUR und später 100,42 EUR wäre möglich.

Fazit: Die Bullen mussten zuletzt einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Dieser dürfte noch weitere Auswirkungen haben.

