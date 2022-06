CONTINENTAL - Überrascht uns die Aktie erneut?

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 73,640 € (XETRA)

Nach einer ersten Erholungsphase im März, gelang es der Käuferseite bei der Aktie von Continental eine volatile, abwärtsgerichtete Korrektur in Gestalt eines bullischen Keils Mitte Mai wie erwartet nach oben aufzulösen. Damit setzte eine zweite Erholungsbewegung ein, die die erste bisher an Dynamik und Reichweite deutlich übertraf und sogar über den Widerstand bei 72,55 EUR führte.

Nachdem am Donnerstag noch ein neues Verlaufshoch bei 76,40 EUR erreicht wurde, kam es am Freitag zu einem Rücklauf, der sich heute mit einem Bruch der 72,55-EUR-Marke fortsetzen dürfte. Allerdings wartet bei 68,80 EUR mit der früheren Widerstandsmarke und der mittelfristigen Abwärtstrendlinie eine Kreuzunterstützung, an der die Aktie die weiter intakte Aufwärtsbewegung fortsetzen könnte. Schon die Rückeroberung der 72,55-EUR-Marke könnte anschließend den ersten Angriff auf das Hoch bei 76,40 EUR auslösen. Darüber dürfte die mittelfristige Barriere bei 79,04 EUR erreicht werden.

Sollte die Continental-Aktie dagegen deutlich unter 68,80 EUR zurückfallen, wäre eine Ausweitung der Korrektur bis 64,50 EUR zu erwarten. An dieser Stelle könnte sich der Wert ein weiteres Mal nach Norden orientieren und so Abgaben bis 59,20 EUR verhindern.

Charttechnisches Fazit: Trotz eines schwächeren Wochenstarts ist die Erholung der Continental-Aktie noch nicht beendet. Schon ausgehend von 68,80 EUR wäre mit einem weiteren Anstieg an das bisherige Verlaufshoch bei 76,40 EUR zu rechnen.

Continental Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)