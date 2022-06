DGAP-Adhoc: Metalcorp Group beschließt Aufstockung der besicherten 8,5 % Anleihe 2021/2026 um bis zu 50 Mio. Euro (deutsch)

Metalcorp Group beschließt Aufstockung der besicherten 8,5 % Anleihe 2021/2026 um bis zu 50 Mio. Euro

Metalcorp Group beschließt Aufstockung der besicherten 8,5 % Anleihe 2021/2026 um bis zu 50 Mio. Euro 14.06.2022 / 10:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Euro Luxemburg, 14. Juni 2022 - Die Metalcorp Group S.A. hat heute beschlossen, ihre besicherte 8,5 % Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) um bis zu 50 Mio. Euro auf insgesamt bis zu 300 Mio. Euro aufzustocken. Die neuen Inhaberschuldverschreibungen sollen am heutigen Tag im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert werden. Als Sales Agent fungiert die Seaport Global Securities LLC und als Settlement Agent die BankM AG. Für weitere Informationen: Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair, Linh Chung +49 89 8896906-25 metalcorp@better-orange.de Metalcorp Group S.A. Anouar Belli +352 2799 0145 55 abelli@metalcorpgroup.com Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung") dar. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung richtet nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i. S. v. Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i. S. v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die diese Veröffentlichung rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Jede Anlage oder Anlageaktivität im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung ist nur zugänglich für und wird nur getätigt mit (i) relevanten Personen im Vereinigten Königreich und (ii) qualifizierten Anlegern in anderen EWR-Mitgliedsländern als dem Vereinigten Königreich. Die Metalcorp Group S.A. beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan, Australien oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche Verbreitung, Veröffentlichung oder Übertragung rechtswidrig wäre.

14.06.2022 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: Metalcorp Group S.A. 8, Rue Dicks L-1417 Luxemburg Luxemburg ISIN: DE000A3KRAP3, DE000A19MDV0 WKN: A3KRAP, A19MDV Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg (Euro MTF), SIX