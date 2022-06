DGAP-News: fashionette AG bestellt Georg Hesse zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) (deutsch)

fashionette AG bestellt Georg Hesse zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) ^ DGAP-News: fashionette AG / Schlagwort(e): Personalie fashionette AG bestellt Georg Hesse zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) (News mit Zusatzmaterial) 14.06.2022 / 09:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- fashionette AG bestellt Georg Hesse zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) * Georg Hesse (49) übernimmt zum 1. Juli 2022 die Nachfolge von Daniel Raab als Vorstandsvorsitzender der fashionette AG, der zum 30. Juni 2022 aus dem Vorstand ausscheidet * Georg Hesse wird die Gesellschaft gemeinsam mit Thomas Buhl (COO/CTO) leiten * Daniel Raab bleibt bis September im Unternehmen, um einen reibungslosen Amtsantritt und Übergabeprozess zu gewährleisten Düsseldorf, 14. Juni 2022. Der Aufsichtsrat der fashionette AG ( ISIN DE000A2QEFA1 / WKN A2QEFA) (die "Gesellschaft"), einer führenden europäischen datengetriebenen E-Commerce-Gruppe für Premium- und Luxus-Modeaccessoires, hat heute Georg Hesse zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft bestellt. Georg Hesse ist ein ausgesprochen erfahrener E-Commerce-Manager, der eine Erfolgsbilanz bei der Wachstumssteigerung und Skalierung der Geschäftstätigkeit mit einem unermüdlichen Engagement für Kundenorientierung und Innovation zu verbinden weiß. Zuletzt war er Vice President bei Thrasio, einem globalen Konsumgüterunternehmen, das sich auf den Kauf und die Skalierung von Marken auf dem Amazon-Marktplatz spezialisiert hat und einer der größten Amazon-Verkäufer weltweit ist. Georg Hesse war für den Aufbau des europäischen und indischen Geschäfts von Thrasio verantwortlich und war Mitglied des Global Executive Teams. Vor dieser Tätigkeit war Georg Hesse CEO der HolidayCheck Group AG, eines der führenden digitalen Unternehmen für Freizeitreisen in Europa. In dieser Funktion hat er die Gruppe in ein modernes Technologie- und Reiseunternehmen umgewandelt und eine kundenorientierte Vision und eine fokussierte Marktstrategie umgesetzt, die dazu beigetragen haben, die Gruppe zu einem zweistelligen Umsatzwachstum und einem positiven Cashflow zu führen. Georg Hesse begann seine E-Commerce-Karriere als Teil des Gründungsteams von Amazon Deutschland, wo er 16 Jahre lang als Director Home Living, Home & Major Appliances und Toys tätig war. "Wir freuen uns, Georg als neuen CEO der fashionette AG begrüßen zu dürfen. Georg verfügt über beträchtliche E-Commerce-Erfahrung in börsennotierten Unternehmen und eine konstante Erfolgsbilanz bei der Erzielung außergewöhnlicher Ergebnisse. Er bringt eine Leidenschaft für den Aufbau erfolgreicher Teams und die Schaffung einer kundenorientierten Unternehmenskultur mit, während er gleichzeitig Innovationen vorantreibt und operative Erfolge vorweisen kann. Der Aufsichtsrat ist zuversichtlich, dass seine Erfahrung und sein Sachverstand das Wachstum von fashionette noch weiter beschleunigen werden", so Stefan Schütze, Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens. "Wir möchten auch Daniel noch einmal für seine Aufbauarbeit in den letzten drei Jahren danken, in denen er fashionette vergrößert und an die Börse gebracht hat, sowie für seine starke Führung in den schwierigen Zeiten von COVID. Wir wünschen ihm für seine nächsten Schritte alles Gute." "Ich freue mich sehr, der fashionette AG ab dem 1. Juli beizutreten. Das Potenzial ist enorm und gemeinsam mit Thomas Buhl und dem eingespielten Team werden wir das Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln, unsere Kunden mit unserer Leistung begeistern und unsere Aktionäre mit guten Ergebnissen überzeugen", so Georg Hesse. Detaillierte Finanzinformation: Um keine Veröffentlichungen oder Neuigkeiten der fashionette AG zu verpassen, registrieren Sie sich bitte hier für alle Investor-Relations-Mailings. Über fashionette AG: Die fashionette AG ist eine führende europäische, datengesteuerte E-Commerce Gruppe für Premium- und Luxus-Modeaccessoires. Auf den Online-Plattformen fashionette.com und brandfield.com bietet die fashionette-Gruppe nicht nur Inspiration, sondern auch ein ausgewähltes Sortiment an Premium- und Luxus-Modeaccessoires, wie Handtaschen, Schuhe, Kleinlederwaren, Sonnenbrillen, Uhren, Schmuck und Beauty-Produkte von mehr als 300 Marken, einschließlich Eigenmarken. Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Modeaccessoires hat die fashionette AG eine innovative proprietäre IT- und Datenplattform entwickelt, die mithilfe modernster Technologien und künstlicher Intelligenz Kund*innen in ganz Europa den personalisierten Online-Einkauf von Premium- und Luxus-Modeaccessoires ermöglicht. Weitere Informationen zur fashionette AG finden Sie unter corporate.fashionette.com oder auf den Online-Plattformen www.fashionette.com und www.brandfield.com. fashionette AG Investor Relations Irina Zhurba ir@fashionette.com Lierenfelder Straße 45 | 40231 Düsseldorf | Deutschland corporate.fashionette.com Public Relations Stefanie Küppenbender presse@fashionette.de Lierenfelder Straße 45 | 40231 Düsseldorf | Deutschland corporate.fashionette.com 