SALZGITTER - Klarer Rückschlag für die Bullen

Im März 2020 startete nach einem Tief bei 7,77 EUR in der Salzgitter-Aktie eine starke Aufwärtsbewegung. Die hielt auch trotz einer schlechten Performance des Gesamtmarktes in diesem Jahr noch eine ganze Weile an und führte am 25. März 2022 zu einem Hoch bei 48,76 EUR. Dieses Hoch ist der höchste Stand seit 16. Mai 2018. In dieser Rally durchbrach der Wert seinen langfristigen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch.

Nach dem Hoch aus dem März 2022 startete ein Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend. Im Mai startete ausgehend von dem Unterstützungsbereich um den gebrochenen Abwärtstrend eine Aufwärtsbewegung. Diese wurde aber letzte Woche schon wieder beinahe vollständig abverkauft. In dieser Woche fällt die Aktie auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit März.

Bullen in Not

Mit dem Rückfall in dieser Woche geraten die Bullen schwer unter Druck. Bei ca. 29,50 EUR liegt mit dem EMA 200 und dem Aufwärtstrend seit März 2020 noch eine wichtige Notfallunterstützungszone. Sollte diese auch gebrochen werden, dann droht eine Verkaufswelle in Richtung 20 EUR und vielleicht sogar 15 EUR.

Damit sich das Chartbild wieder etwas aufhellt, müsste die Aktie schnell über den EMA 50 bei 33,22 EUR zurückkehren. Dann wäre ein Anstieg an den langfristig wichtigen Widerstand bei 33,22 EUR möglich.

Fazit: Die Abgaben aus dieser Woche bringen die Bullen in Not. Noch haben sie aber eine letzte Chance, um sich zu wehren.

