Was ist der bessere Kauf? Twitter oder Meta Platforms?

Das Kerngeschäft und die Wachstumsraten von Twitter wurden durch das Übernahmeangebot von Elon Musk für das Unternehmen weitgehend in den Schatten gestellt.

Metas Geschäft steht vor einer kurzfristigen Verlangsamung, da es sich auf das Wachstum seiner Kurzvideoplattformen und seines Metaverse-Geschäfts konzentriert.

Beide Unternehmen stehen vor kurzfristigen Herausforderungen, aber eines von ihnen ist langfristig eindeutig die überzeugendere Investition.

Twitter (WKN: A1W6XZ, 1,17 %) und Meta Platforms (WKN: A1JWVX, 1,29 %) waren in den letzten Monaten zwei der meistbesprochenen Social-Media-Unternehmen.

Das Drama um Twitter begann Anfang April, nachdem Elon Musk einen Anteil von 9,2 % an dem Unternehmen erworben hatte. Kurz darauf unterbreitete Musk ein feindliches Übernahmeangebot für Twitter zum Preis von 54,20 US-Dollar pro Aktie und 44 Mrd. US-Dollar. Twitter akzeptierte das Geschäft, nachdem es sich zunächst mit einer „Giftpille“ gegen Musks Angebot gewehrt hatte.

Im letzten Monat versuchte Musk jedoch, aus dem Geschäft auszusteigen, indem er Twitter vorwarf, keine ausreichenden Informationen über seine Spam- und Bot-Konten zu liefern. Zu diesem Zeitpunkt ist das Geschäft immer noch in der Schwebe, und der Aktienkurs von Twitter liegt immer noch etwa 26 % unter Musks bestem und endgültigem Angebot.

Die Talfahrt von Meta begann im Februar, nachdem das Unternehmen eine düstere Prognose zum ersten Quartal 2022 abgegeben hatte. Der eigentliche Bericht zum ersten Quartal im April fiel glanzlos aus, und das Unternehmen machte weiterhin das iOS-Update von Apple (WKN: 865985, -0,38 %) und die Konkurrenz durch TikTok von ByteDance für die jüngste Verlangsamung verantwortlich.

Meta hat sich auch weiterhin verpflichtet, jedes Jahr Milliarden von Dollar für seine chaotischen Metaverse-Bemühungen zu verbrennen, und der kürzliche Rücktritt von Chief Operating Officer Sheryl Sandberg hat die Investoren verblüfft. Die plötzliche Senkung der Prognosen zum zweiten Quartal Ende Mai, die Snap mit einem sich verschlechternden makroökonomischen Umfeld für digitale Werbung begründete, ließ die Anleger noch mehr aufhorchen.

Deshalb waren sowohl Twitter als auch Meta in den letzten zwölf Monaten eine schlechte Investition. Die Twitter-Aktie ist in diesem Zeitraum um mehr als 30 % gefallen, während die Meta-Aktie um über 40 % eingebrochen ist. Aber könnten sich diese beiden Aktien langfristig erholen?

Twitter könnte dieses Jahr schneller wachsen als Meta

Der Umsatz von Twitter stieg 2021 um 37 % auf 5,08 Mrd. US-Dollar. Die Gesamtzahl der monetarisierbaren täglich aktiven Nutzer (mDAUs) stieg um 13 % auf 217 Millionen.

Im ersten Quartal 2022 stieg der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 16 % auf 1,2 Mrd. US-Dollar. Lässt man den Verkauf von MoPub in beiden Zeiträumen unberücksichtigt, stieg der Umsatz um 22 %. Die mDAUs stiegen um 16 % auf 229,0 Millionen.

Der Umsatz von Meta stieg im Jahr 2021 um 37 % auf 117,9 Mio. US-Dollar. Die Gesamtzahl der täglich aktiven Personen (DAP) in der gesamten App-Familie (Facebook, Messenger, Instagram und WhatsApp) stieg um 8 % auf 2,82 Milliarden.

Im ersten Quartal 2022 stieg der Umsatz von Meta im Vergleich zum Vorjahr jedoch nur um 7 % auf 27,9 Mrd. US-Dollar, da der oben erwähnte Gegenwind das Wachstum bremste. Dennoch stieg der DAP der Familie um 6 % auf 2,87 Milliarden.

Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz von Twitter in diesem Jahr um 16 % auf 5,88 Mrd. US-Dollar steigen wird, während sie für Meta nur einen Anstieg um 7 % auf 126,6 Mrd. US-Dollar erwarten. Wir sollten diese Schätzungen mit Vorsicht genießen, aber dieser Unterschied spiegelt wahrscheinlich Twitters geringere Abhängigkeit von Apples iOS-Änderungen wider (da es auch stark auf First-Party- und kontextbezogene Daten für Anzeigen angewiesen ist) und die direkte Konkurrenz durch die Videos von TikTok.

Twitter könnte in nächster Zeit ein stärkeres Gewinnwachstum erzielen

Twitter verzeichnete 2021 einen Nettoverlust von 221 Mio. US-Dollar, aber diese rote Tinte wurde hauptsächlich durch eine einmalige Belastung von 766 Mio. US-Dollar für Rechtsstreitigkeiten verursacht. Auf bereinigter Basis, d. h. ohne diese Kosten und andere einmalige Ausgaben, erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 165 Mio. US-Dollar oder 0,20 US-Dollar pro Aktie.

Analysten erwarten, dass Twitters bereinigter Gewinn pro Aktie (EPS) in diesem Jahr um 730 % auf 1,66 US-Dollar ansteigen wird, da die Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten entfallen und die Gewinne aus dem 1,05 Mrd. US-Dollar schweren Verkauf von MoPub an AppLovin realisiert werden. Für 2023 erwartet man, dass der Umsatz von Twitter um 22 % auf 7,15 Mrd. US-Dollar steigt, der bereinigte Gewinn je Aktie jedoch um 22 % sinkt, wenn man den harten Jahresvergleich betrachtet.

Der Nettogewinn von Meta steigt 2021 um 35 % auf 39,4 Mrd. US-Dollar bzw. 13,77 US-Dollar pro Aktie. Die Analysten erwarten jedoch, dass der Gewinn pro Aktie in diesem Jahr um 14 % sinken wird, da das Unternehmen seine Ausgaben für seine Kurzvideoplattformen (Facebook Watch und Instagram Reels) erhöht und sein Reality-Labs-Geschäft weiter ausbaut.

Für 2023 erwarten die Analysten jedoch ein Umsatz- und Gewinnwachstum von 17 bzw. 18 %, wenn sich diese Investitionen auszahlen. Wenn du also an die Trendwende-Pläne von CEO Mark Zuckerberg glaubst, könnte das Jahr 2022 für das Unternehmen nur eine kurzfristige Schwächephase sein.

Die Bewertungen und das Urteil

Twitter wird mit einem starken Abschlag auf das Angebot von Musk gehandelt, ist aber mit dem 41-Fachen des voraussichtlichen Gewinns immer noch kein Schnäppchen. Die 6,3 Mrd. US-Dollar an Barmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und handelbaren Wertpapieren könnten auch die Fähigkeit des Unternehmens einschränken, durch Investitionen und Übernahmen zu expandieren.

Inzwischen ist Meta mit dem 16-Fachen des voraussichtlichen Gewinns die billigste FAANG-Aktie, was darauf hindeutet, dass die Investoren nicht viel Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens haben, die Plattformänderungen von Apple zu bewältigen, dem Wachstum von TikTok entgegenzuwirken oder die Ausgaben für das Metaverse zu zügeln. Allerdings verfügte Meta im letzten Quartal immer noch über 43,9 Mrd. US-Dollar an Barmitteln und handelbaren Wertpapieren, sodass es sich leicht leisten kann, weitere Unternehmen zu kaufen oder einen anderen Gang einzulegen, um diesen Herausforderungen zu begegnen.

Daher mag Twitter auf den ersten Blick der bessere Kauf sein, aber ich glaube, dass Metas größeres Publikum, das besser diversifizierte Portfolio an Apps und Diensten, die stärkere Bilanz und die niedrigere Bewertung das Unternehmen zu einer überzeugenderen langfristigen Investition machen. Die Bereitschaft von Twitter, sich an Musk zu verkaufen, der jetzt versucht, aus dem Geschäft auszusteigen, ist ein deutliches Warnsignal.

Der Artikel Was ist der bessere Kauf? Twitter oder Meta Platforms? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

