DGAP-News: Mainova automatisiert IT-Services mit USU IT Service Management

Möglingen, 20. Juni 2022. Für den erfolgreichen Wandel zum modernen digitalen Daseinsversorger setzt mit Mainova einer der größten regionalen Energieversorger auf effiziente, zuverlässige und transparente IT-Serviceprozesse. Hierzu benötigte Mainova eine professionelle und integrierte Gesamtlösung für IT Service Management (ITSM), die auch individuell konfigurierbar war und als Software as a Service (SaaS) betrieben werden konnte. Aufgrund dieser Entscheidungskriterien fiel die Wahl nach einem umfassenden Auswahl-Prozess auf USU IT Service Management. Im Fokus des Projekts stand der Aufbau von Incident Management und eines Service Katalogs auf Basis der Informationen aus Configuration Management Database (CMDB). Dadurch reduzieren heute über 1.800 verschiedene Service-Angebote durch die integrierten Lizenz- bzw. Genehmigungsprüfungen etc. die Bearbeitungszeiten für zehntausende Bestellungen oder Tickets teilweise drastisch. Ausgefeilte Analyse- und Reportmöglichkeiten erlauben dabei eine optimale Steuerung. Eine detaillierte Beschreibung des Projektes steht kostenfrei auf der USU-Website und zum Download zur Verfügung. Darüber hinaus schildern die Projektverantwortlichen bei Mainova im Rahmen eines Customer Talk am 13. Juli 2022 ihre Erfahrungen aus dem Projekt – von der Motivation über die Umsetzung bis hin zu Erfolgsrezepten.



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



