SGL CARBON - Wo bieten sich Einstiegschancen?

Die Aktie von SGL Carbon fiel im März 2020 auf ein Tief bei 2,02 EUR und startete von dort aus zu einer Rally auf ein Hoch bei 10,88 EUR. Ab August 2021 übernahmen aber die Bären wieder die Führung. Es kam zu einer Korrekturbewegung auf ein Tief bei 4,65 EUR und damit an das log. 50 % Retracement der Rally ab März 2020.

Anschließend bildete der Wert einen Doppelboden aus. Diesen vollendete er im Zusammenhang mit einer Prognoseerhöhung (siehe:SGL CARBON - Rallystimmung nach Prognoseerhöhung von Johannes Büttner). Die Aktie schoss auf ein Hoch bei 7,43 EUR nach. Seit einigen Tagen kommt es aber zu Gewinnmitnahmen.

Jetzt schon wieder einsteigen?

Diese Gewinnmitnahmen können noch einige Tage andauern. Ein Rückfall auf die Nackenlinie des Doppelbodens bei 6,02 EUR ist dabei möglich. Anschließend besteht allerdings eine Chance auf eine weitere Rally in Richtung 9,50 EUR, also an den Abwärtstrend seit Dezember 2011.

Sollte der Wert allerdings stabil unter 6,02 EUR abfallen, dann könnte es zu einer Verkaufswelle in Richtung 4,65 EUR kommen.

Fazit: Noch sollte man ein wenig Geduld haben. Aber in einigen Tagen könnte sich eine interessante Chance in der SGL Carbon-Aktie bieten.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)